Es ist eine Zufallsgruppe. Zwei Männer, zwei Frauen, alle aus unterschiedlichen Städten, mit unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen. Und diese Mischung erweist sich als äußerst spannend, denn nach eineinhalb Stunden Diskussion per Videokonferenz wird klar: Wenn es um die Arbeitswelt von morgen geht, um ganz persönliche Wünsche, dann gibt es nicht das eine Konzept. Sondern ganz unterschiedliche Vorstellungen. Vier Menschen, vier Positionen.

Der Geregelte

Alexander Rach aus Wetter an der Ruhr ist mit 25 Jahren der jüngste Teilnehmer der Runde, aber er hat schon ganz unterschiedliche Erfahrungen in der Arbeitswelt. Er hat in einem Industriebetrieb die Ausbildung zum Fachinformatiker absolviert. Jetzt studiert er Nachhaltige Entwicklung an der Uni Bochum. Zudem arbeitet er als studentischer Mitarbeiter an der Fernuni Hagen am Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement – und darüber hinaus noch beim Einzelhandelsunternehmen Tedi in Wetter im Verkauf.

Alexander Rach ist in der Runde der vehementeste Verfechter von verbindlichen Arbeitszeiten. „Ich habe es gerne, früh anzufangen und meine sieben, acht Stunden abzuarbeiten“, sagt er. „Der Begriff Work-Life-Balance ist für mich persönlich schon sehr wichtig.“ Ein Tag, an dem sich Arbeit und Privates abwechseln, wäre nicht sein Ding: „Wenn ich den Laptop zuklappe, dann soll es vorbei sein. Ich will nicht von 12 bis 16 Uhr privat Dinge erledigen, aber immer im Hinterkopf haben: Du musst gleich noch arbeiten.“

Alexander Rach. Foto: Sascha Kertzscher

Und sein Job bei Tedi im Einzelhandel zeige ihm: „Da wäre so ein flexibles Modell gar nicht machbar. Ich muss zu festen Zeiten da sein, Regale einräumen, an der Kasse sitzen.“ Ohnehin: Durch Freunde, die Nachtschicht in der Produktion machen oder aber im Garten-Landschaftsbau arbeiten, erhält er ganz andere Einblicke: „Die werden leicht sauer, wenn sie die Homeoffice-Diskussionen hören. Die fühlen sich benachteiligt, weil es für sie diese Flexibilität nicht gibt.“

Alexander Rach kennt aus seiner Ausbildung noch einen festen Büro-Arbeitsplatz: „Ich saß mit vier Kollegen in einem Raum, bin jeden Tag hingefahren.“ Die vergangenen Monate hingegen hat er komplett im Homeoffice gearbeitet. Seine Erfahrung: „Für mich wäre ein gesunder Mix ideal. Ein bis zwei Tage Homeoffice­, drei bis vier Tage im Büro. Ganz zuhause allein zu arbeiten, das nagt auch ein bisschen an der Psyche.“ Viel und lang arbeiten, viel Geld verdienen, Karriere machen? „Das ist tatsächlich nicht mehr meine Denke“, sagt Rach.

Die Maximal-Flexible

Vanessa Simon aus Burbach ist 33 Jahre alt, staatlich geprüfte Betriebswirtin und arbeitet als Assistentin der Geschäftsführung am Forschungskolleg der Uni Siegen. Und es gibt in dieser Runde keine vehementere Verfechterin von Homeoffice und sehr flexiblen Arbeitszeiten. „Es sollte schon eine Stundenzahl geben, aber eher als Richtwert“, sagt sie. „Wir arbeiten bei uns sehr projektorientiert. Manchmal fällt mehr Arbeit an, manchmal weniger. Wenn ich mir die Zeit einteilen kann, um das Ziel zu erreichen, dann finde ich das super.“

Vanessa Simon setzt voll auf eine gute Planung und Koordination – und auch auf internetbasierte Planungswerkzeuge: „Wir arbeiten mit einem Tool, mit dem man immer den aktuellen Stand des Projekts einsehen kann. Ich merke sofort: Bin ich jetzt dran, kann ich etwas tun?“ Nicht die physische Präsenz des Teams sei wichtig, sondern, dass man gemeinsame Ziele festlege, daran arbeite und alle gut informiert seien: „Der Chef nimmt dann dabei eher die moderierende Rolle ein, ich als Mitarbeiterin kann viel mehr mitentscheiden, man steht so auch viel mehr hinter den Zielen.“

Vanessa Simon. Foto: Sascha Kertzscher

Das alles von zuhause aus erledigen zu können, ist für die 33-Jährige ein Glücksfall: „Ich muss sagen: Ich bin seit März viel ausgeglichener. Ich kann den Job mit dem Privatleben viel besser verbinden, auch weil Fahrtzeiten wegfallen. Ich bin leistungsfähiger. Und für das Team gilt: Die Fehlerquote ist gesunken.“

Dass sich im Laufe eines Tages Phasen des Privat- und des Arbeitslebens abwechseln, ist für sie sehr in Ordnung: „Man hat das Thema zwar den ganzen Tag irgendwie in sich, aber damit bin ich zufrieden. Ich habe ein Diensthandy, das heißt: ich bin auch tagsüber flexibel und weiß, wann ich private und dienstliche Angelegenheiten erledigen kann.“ Noch zwei, drei Stunden am Abend arbeiten? Für Vanessa Simon kein Problem: „Da sind dann wieder Dinge aufgelaufen, die ich gut abarbeiten kann.“ Sie fühle sich auch nicht vereinsamt: „Ich nehme doch virtuell an allen Veranstaltungen teil. Und natürlich frage ich da auch: Wie war das Wochenende?“

Einen festen Arbeitsplatz im Büro, lange Präsenzzeiten – auch als Schlüssel für mehr Verdienst und Karriere, das wird es in ihrer Vision nicht mehr geben: „Es kommt nicht darauf an, wie viel man wo arbeitet, sondern auf das Ergebnis. Wenn man in das Büro kommt, dann gibt es nicht mehr den Schreibtisch mit persönlichen Dingen oder Aktenbergen. Man sucht sich den, der frei ist. Ohnehin: Man ist da, wenn es wichtige Termine vor Ort gibt, ansonsten kann man im Homeoffice arbeiten. In meiner Vorstellung werden alle Mitarbeiter mit Laptop und Mobiltelefonen ausgestattet, dann ist der Arbeitsort zweitrangig.“

Eine Vision, die Vanessa Simon auch für das produzierende Gewerbe dank der Digitalisierung sieht: „Zum Beispiel die Nachtschicht an der Maschine, die komplett automatisiert ist: Der Mitarbeiter kann das Ganze auch von Zuhause steuern und überwachen und von seinem Rechner aus eingreifen, um ein mögliches Problem zu beheben.“

Die Chef-Perspektive

Christoph Meinschäfer ist selbstständiger Fotograf mit einem 1000 Quadratmeter großen Industrie-Studio in Arnsberg-Neheim und derzeit neun Mitarbeitern. Zudem arbeitet er mit vielen Freiberuflern zusammen. Der End-Fünfziger ist verheiratet, hat zwei Kinder, und er bringt die „Chef-Sicht“ mit in die Runde. Er selbst hat für sich keine festen Arbeitszeiten festgelegt: „Ich schaue nicht auf die Stunde, dazu mache ich den Job auch zu gerne. Ich nehme mir aber die Freiheit, auch innerhalb der Woche mal eine Auszeit zu nehmen.“

Er weiß auch, dass Flexibilität für seine Mitarbeiter sehr wichtig ist: „Ich habe totales Vertrauen in meine Leute. Die sollen das so einrichten, wie sie das wollen. Aber natürlich muss das Ergebnis stimmen.“ Er hat derzeit gleich mehrere Kolleginnen, die Kinder bekommen haben oder demnächst bekommen werden: „Ich habe ihnen gesagt: Redet miteinander und schaut, wie ihr das untereinander organisiert.“

Christoph Meinschäfer weiß aber auch, dass ein Wechsel zwischen Arbeit und Privatem nicht für jeden etwas ist: „Es gibt viele, die werden krank dabei, weil sie nicht abschalten können. Das muss man sich sehr individuell anschauen.“

Bei den Arbeitsstätten mussten er und seine Mitarbeiter schon immer flexibel sein. Sie sind in Deutschland und ganz Europa unterwegs, etwa für Industriefotografien. Christoph Meinschäfer findet es auch gut, dass er seinen Mitarbeitern partiell Homeoffice ermöglichen kann. Er teilt aber nicht die Euphorie einer Arbeitswelt, die fast nur noch im Homeoffice stattfindet. „Uns fehlt hier ganz klar etwas in unserem kreativen Bereich, wenn wir nicht gemeinsam vor Ort sind, bei einem Kaffee reden und uns die Bälle zuwerfen. Es gibt auch mehr Fehler, weil der eine zuhause denkt, dass sich der andere darum kümmert.“ Er sieht diese Haltung auch bei seinen Mitarbeitern: „Die sagen: Das war gut, dass ich das im Homeoffice­ in Ruhe abarbeiten konnte, aber ich will nächste Woche auch wieder vor Ort sein.“

Christoph Meinschäfer. Foto: Sascha Kertzscher

Geld, um schnell an das Eigenheim zu kommen, Titel oder Posten, das ist auch Christoph Meinschäfers Erfahrung, spielen gerade bei jüngeren Leuten nicht mehr die erste Rolle. Anderes umso mehr: „Ich muss Leute begeistern. Ich bin ein ganz großer Verfechter, dass auch im kulturellen Umfeld etwas passieren muss. Dass ich ihre Talente, auch ihre privaten, sehe und sie fördere. Zum Beispiel mit einer Ausstellung. Das ist mindestens genauso wichtig wie flexible Arbeitszeiten. Sonst hätte ich keine Chance, gute Leute zu gewinnen.“

Auch Christoph Meinschäfer glaubt, dass im produzierenden Gewerbe oder in der Medizin viele Prozesse digitalisiert werden können, aber er bleibt skeptisch: „Wollen wir das wirklich, die volle Digitalisierung? Ich glaube, der Kollege, der nachts an der Maschine steht, ist auch stolz auf seine Arbeit vor Ort.“

Die Welten-Vereinerin

Das Beste aus beiden Welten vereinen – so lässt sich die Haltung von Katrin Mette-Coolen aus Meschede wohl am besten zusammenfassen. Die 40-Jährige ist studierte Diplom-Sozialarbeiterin, hat sich zur PR-Beraterin weitergebildet, war in ihrem Berufsleben schon selbstständig tätig, ist aktuell als Projektmitarbeiterin im Kompetenzzentrum Frau&Beruf bei der Wirtschaftsförderung Hochsauerlandkreis angestellt, verheiratet und Mutter eines fünfjährigen Sohnes.

Deshalb weiß sie auch, dass es abseits von Arbeitszeitdiskussionen eine noch viel größere Baustelle für die Arbeitswelt von morgen gibt: die Betreuungssituation. „Es gibt sehr starre Betreuungszeiten in der Kita und dann noch Schließzeiten in den Ferien. Und wenn unser Kind in die Schule kommt, wird es noch starrer. Ich finde, das passt alles nicht mehr in die Zeit, es bewegt sich da noch viel zu wenig.“

Mit ihrer persönlichen Einteilung der Arbeitszeit ist sie sehr zufrieden: „Ich habe eine feste Anzahl von Stunden, die ich auch einhalte, aber innerhalb dieser Spanne kann ich mich völlig frei bewegen.“ Wenn etwas Außerplanmäßiges passiere, könne sie reagieren – im Privaten wie im Beruflichen: „Ich bin immer bereit, Pläne auch umzuwerfen. Das Ganze ist ein Geben und Nehmen.“

Und die Arbeitswelt von morgen? „Es wäre meine Traumvorstellung, dass es keine feste Arbeitszeit gibt, sondern andere Modelle, über die man sich organisiert.“ Sie glaubt, dass ein solches Modell nicht für jeden etwas ist: „Der eine kommt gut mit mehr Freiheiten klar, der andere braucht eher die Grenzen.“

Katrin Mette-Coonen. Foto: Sascha Kertzscher

Und auch bei den Themen Verdienst und Karriere hofft sie, dass der Zeitfaktor künftig eine immer kleinere Rolle spielen wird: „Es sollte nicht mehr so sehr danach geschaut werden, wie lange jemand arbeitet, sondern viel mehr auf die Ergebnisse“, sagt die 40-Jährige. „Dazu bräuchte es aber eine gute Personalentwicklung, sonst droht Chaos und Unzufriedenheit unter den Kollegen.“

Beim Thema Arbeitsort, räumt Katrin Mette-Coolen ein, sei sie zwiegespalten: „Ich sehe da ganz klar die Vorteile des Homeoffices. Aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer für jeden etwas ist. Es sollte geschaut werden, was braucht der Mensch: eher ein Team um sich herum oder arbeitet er besser allein. In den Monaten, die ich im Homeoffice gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass ein persönliches Gespräch eine andere Qualität hat. Ich habe gerne meine Bürotür offen, ich habe gerne Leben um mich herum. Hier zuhause ist es oftmals so still.“