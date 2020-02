Nach dem Anschlag auf den Rosenmontagszug im hessischen Volkmarsen ermittelt die Polizei auch gegen eine weiter Person. Sie soll am Ort des Geschehens ein Gaffer-Video gemacht haben.

Die Zahl der Verletzten stieg am Dienstag unterdessen auf 52, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt/Main mit. „Es könnten noch mehr Verletzte werden“, sagte ein Behördensprecher auf Nachfrage. Etwa wegen Schocks könnte es sein, dass sich manche der Besucher des Zuges erst später in ärztliche Behandlung geben, erklärte der Sprecher.

Anschlag in Volkmarsen: Autofahrer stand nicht unter Alkohol

Laut Generalstaatsanwaltschaft war der 29-Jährige, der den Mercedes in die Menschenmenge am Rosenmontagszug in Volkmarsen gesteuert hatte, am Dienstag noch nicht vernehmungsfähig. Details zu seinem Gesundheitszustand sagte der Sprecher nicht. Die Justizbehörde stellte allerdings klar, dass der 29-Jährige bei dem Unfall nicht alkoholisiert war. Inwieweit er unter Drogeneinfluss gestanden hat, stand am Vormittag noch nicht fest, hieß es.

Die Generalstaatsanwaltschaft bestätigte die Ermittlungen gegen eine weitere Person. Zu Spekulationen, die Person habe das Tatfahrzeug womöglich verfolgt, um die Tat zu filmen, bestätigte der Behördensprecher nicht. Aber auch hier nannte er am Dienstag vorerst keine Details zu der beschuldigten Person.

Polizei bittet um Video-Bilder zum Tatgeschehen

Gleichzeitig bittet die Polizei nach wie Besucher des Rosenmontagszugs in Volkmarsen darum, den Behörden eventuelle Videoaufnahmen zum Tatgeschehen zur Verfügung zu stellen. „Für Betroffene wurde im Rathaus in Volkmarsen, Steinweg 29, ein Informationszentrum eingerichtet. Für Fragen und Hinweise wurde unter der Rufnummer 0800/1103333 ein Callcenter eingerichtet“, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen am Dienstag mit.

Wichtig für die Ermittler wären vor allem Aufnahmen, aus denen sich Hinweise zum Tatgeschehen ableiten lassen, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Damit seien solche Aufnahmen auch von Gaffer-Videos abzugrenzen, sagte sie.

Justiz: Gaffer-Videos müssen nicht veröffentlicht werden, um strafbar zu sein

Fahrer aus Volkmarsen war 29-jähriger Deutscher

Inwieweit die betreffenden Gafffer-Aufnahmen im Internet veröffentlicht wurden, ist laut Generalstaatsanwaltschaft nicht entscheidend für ein mögliches Strafmaß, erklärte der Justizsprecher auf Nachfrage: „Es reicht, ein solches Video zu machen“. So gehe es aus Paragraf 201a des Strafgesetzbuchs hervor: Strafbar ist demnach „eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt“. Strafbar macht sich, wer eine solche Aufnahme „unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt“, erläuterte der Sprecher. Wer zum Handy greift, um ein Video zu machen, statt in der betreffenden Situation Opfern zu helfen, „macht sich strafbar“, betonte der Sprecher. Als Straßmaß sieht das Gesetz Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe vor. (dae)