Vorfreude beim KFC Uerdingen - "Wir sind wieder da"

Hagen. Einst spielte der KFC Uerdingen in der Bundesliga und im Europapokal. Doch dann kam der Absturz bis in die 6. Liga. Nach zwei Aufstiegen gehört der Klub nun zu den vielen traditionsreichen Klubs in der Regionalliga West. Harald Bange hat die Reise durch die Höhen und Tiefen als Fan mitgemacht. Ein Interview.

In etwas mehr als drei Wochen startet die Fußball-Regionalliga West in die neue Saison. Neben den beiden heimischen Klubs Sportfreunde Siegen und SV Lippstadt 08 wimmelt es an Prominenz und Traditionsvereinen. Mit einer fünfteiligen Serie wollen wir die Wartezeit auf den ersten Anpfiff am 26. Juli verkürzen. Zum Start geht es um den KFC Uerdingen. Harald B. (38), gebürtig aus Niederense im Kreis Soest, mittlerweile in Essen wohnhaft, ist Fan. Der Online-Redakteur besitzt eine Dauerkarte, verpasst kaum ein Spiel.

Wie kommt es zu dieser doch eher ungewöhnlichen Liebe zum KFC?

Harald B.: Ich bin ein typischer Erfolgsfan, zumindest was den Einstieg in meine Fan-Karriere angeht. Damals, als ich 10 Jahre alt war, habe ich angefangen, mich für Fußball zu interessieren. Und da war Uerdingen richtig gut. Als Kalli Feldkamp Trainer war, als das Jahrhundertspiel im Europapokal 7:3 gegen Dynamo Dresden gewonnen wurde. Das war die Zeit, in der alles für mich begann. Erstmal nur aus der Ferne.

Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Stadionbesuch in Uerdingen?

B.: Nicht wirklich. Es war eine Bundesligasaison, ich schätze, dass das 1993 gewesen ist, gegen Saarbrücken oder so etwas. Da bin ich im Bus mit dem Spielmannszug aus Niederense hingefahren. Die hatten da einen Auftritt und ich habe gesagt: „Hey, das ist mein Verein, ihr müsst mich mitnehmen.“ Von da an habe ich jedes Jahr Spiele live im Stadion gesehen – erstmal nur ein paar. Man, man, aus dem Sauerland nach Uerdingen – das hat bestimmt drei, vier Stunden pro Fahrt gedauert.

Sie scheinen Ihrem Klub allerdings nicht sehr viel Glück zu bringen.

B.: (lacht) Diesen Zusammenhang sollten wir hier nicht so sehr herausarbeiten, sonst lassen die mich nicht mehr in den Fanblock. Die 80er waren die Hochzeit, auf den Rückzug von Bayer in den 90er Jahren folgten etliche Abstiege und Beinahe-Insolvenzen. Es ging abwärts bis vor zwei Jahren, als wir aus Liga sechs aufgestiegen sind. Der erste Aufstieg nach 17 Jahren.

Wie sehr schmerzt das, wenn man sich noch an Abende erinnert, an denen der FC Bayern München der Gegner war?

B.: Ich habe den größten Teil meiner Fan-Karriere in irgendwelchen Niederungen verbracht. Aber ich bin nie auf die Idee gekommen, mir einen anderen Verein in der Bundesliga zu suchen. Ich fand Uerdingen immer schon cooler als Dortmund und Schalke.

Wie reagieren Dortmunder und Schalker auf einen wie Sie?

B.: Natürlich muss man dann und wann eine Stichelei ertragen. Das sind zwei verschiedene Welten, wenn ich höre, wovon sie reden und träumen, von der Champions League und der Meisterschaft. Und ich war am Wochenende beim Spiel beim SV Hönnepel-Niedermörmter oder beim SC 1911 Kapellen-Erft. Aber eigentlich ist es ganz witzig, da fangen die Leute dann an, nachzufragen.

Wie ist es in der Fußball-Provinz?

B.: Ich habe in den vergangenen beiden Jahren fast alle Spiele gesehen. Das sind ja mitunter keine Stadien, sondern einfach nur Sportplätze: zwei Tore, ein Gestänge drumherum. Sonst nichts. Wie in Baumberg bei Monheim. Das war so eine Art Tiefpunkt im vergangenen Jahr. Da habe ich gestanden - kein Dach, einsetzender Regen, Ambiente wie in der Kreisliga A - und gedacht: „Warum mache ich das eigentlich?“ Manche, die der gleichen bizarren Neigung KFC Uerdingen anheim gefallen sind, trinken es sich dann schön, aber ich bin nicht so der Trinker.

Sie übertreiben?

B.: Ja, ein bisschen. Es hat auch Spaß gemacht, irgendwo zu sein, wo ich noch nie war und wo ich nie sein wollte. Ich kann heute jedenfalls darüber schmunzeln.

Weil es erstmal ausgestanden ist?

B.: Vielleicht. Wir sind froh, von den Dörfern runter zu sein. Wir haben es uns verdient. Ich freue mich riesig auf die neue Saison. Regionalliga – das hat eine ganz andere Perspektive. In Uerdingen greift dieses kollektive „Wir sind wieder da“-Gefühl um sich. Das ist megagenial. Manche träumen ja, dass wir weiter durch die Liga marschieren. Aber ich denke, dass ein einstelliger Tabellenplatz realistisch ist. Die Dauerkarte für die neue Saison ist jedenfalls wieder bestellt.

Worauf freuen Sie sich?

B.: Auf Sportstätten mit richtig Leuten drin. Wenn der KFC in den vergangenen Jahren irgendwo zu Gast war, dann waren wir immer in der Überzahl. Und wenn bei Heimspielen unser Stadionsprecher durchsagt, dass wir die Gästefans begrüßen, dann mussten wir meistens gucken: Wo sind sie denn? Aber jetzt mit Essen, Aachen, Oberhausen und all den anderen – da wird es wieder richtig Stimmung von der anderen Seite geben. Endlich.