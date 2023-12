Vorschießen und Nachtverkauf: Wo das Böllern früher startet

Hagen Warum ein Elektromarkt in Hagen schon am Abend und in der Nacht zum Donnerstag zum Treffpunkt der Feuerwerk-Liebhaber wird.

Schon weitaus früher als anderswo wird in Hagen-Hohenlimburg ein stattliches Feuerwerk zu Silvester zu sehen sein: Am Mittwoch, 27. Dezember, wird es von 21.30 bis 22 Uhr ein so genanntes Vorschießen geben. Quasi als Vorspiel zu einem dreistündigen Nachtverkauf des Feuerwerks, das pünktlich ab Donnerstag, 28. Dezember, 0 Uhr verkauft werden darf. Der Nachtverkauf, der erstmals im Elektro-Fachmarkt Berlet stattfindet, dürfte einer von wenigen oder aber sogar der einzige in ganz Südwestfalen sein.

Verantwortlich dafür ist das Wuppertaler Unternehmen Talfeuerwerk, das sich in den Elektromarkt quasi eingemietet hat. Bei dem von den Behörden per Sondergenehmigung erlaubten Vorschießen werden 20 Artikel präsentiert, wie Geschäftsführer Maik Lorenzen sagt, der das ganze Jahr über das Unternehmen als Geschäftsführer am Laufen hält - auch mit ganzen Bühnenshows und Feuerwerk zu besonderen Anlässen. Zum Vorschießen sagt er: „Es gibt eine richtige Moderation, wir stellen die einzelnen Produkte vor, dann werden sie abgefeuert. So könne die Kundinnen und Kunden sehen, was sie später kaufen.“

Beim letzte Nachtverkauf gab es eine Schlange von 200 Metern

Wie groß der Ansturm beim Nachtverkauf sein wird, wird sich noch zeigen. „Im vergangenen Jahr hatten wir eine 200 Meter lange Schlange beim Nachtverkauf in Witten“, erinnert sich Talfeuerwerk-Mitarbeiter Malte Reiter. „Es gibt eine richtige Pyroszene, da spricht sich so eine Veranstaltung herum. Deshalb kommen sicher auch viele von außerhalb.“ In Witten unterhält das Unternehmen inzwischen eine Bunkeranlage, in der das Feuerwerk sicher gelagert werden kann, ein Vorschießen wie nun in Hohenlimburg gab es aber dort bislang noch nicht. Eine echte Premiere.

Marc Wroblewski aus Hagen und Maik Lorenzen aus Wuppertal von der Firma „Talfeuerwerk“, Foto: Talfeuerwerk

Nach dem Nachtverkauf von 0 bis 3 Uhr wird man dann zu den normalen Markt-Öffnungszeiten (10 bis 19 Uhr) bis Samstagabend das Feuerwerk kaufen können. Rund um die Silvestertage sind für Talfeuerwerk rund 30 Beschäftigten aktiv. Meist als nebenberufliche Kräfte, die aber selbst feuerwerksbegeistert sind - und auch in vielen Fällen selbst den Pyrotechnikerschein haben, also eine entsprechende Ausbildung. „Wir wollen eine wirklich fachgerecht und auch individuelle Beratung bieten“, so Geschäftsführer Maik Lorenzen von Talfeuerwerk. „Dabei geht es auch um die Sicherheit. Wer in einer engen Straße wohnt, dem empfehlen wir zum Beispiel kein Fächer-Feuerwerk.“

Besondere Chinaböller werden besonders gut verkauft: Für 80 Euro

Wo die Kunden besonders zugreifen werden, muss sich zeigen, Mitarbeiter Malte Reiter weiß aber: „Der Trend geht klar weg von einzelnen Feuerwerks-Raketen und hin zu Verbundfeuerwerk, insbesondere zu ganzen Batterien.“ Und in der gesamten Branche würden auch weniger reine Böller und stattdessen mehr farbenfrohes Feuerwerk verkauft. Bei einem auch in der Szene der richtigen Feuerwerk-Fans bekannten Unternehmen wie Talfeuerwerk gebe es aber spezielle Trends: „Wir können zum Beispiel sehr hochwertige Chinaböller des Herstellers Funke anbieten“, sagt Reiter. Die seien erheblich teurer als die normalen Chinaböller - im Discounter gebe es die herkömmlichen für 6 bis 7 Euro. „Diese hochwertigen kosten 70 bis 80 Euro. Aber sie sind in der Szene auch sehr beliebt. Daher verkaufen wir auch viel davon.“

Und wie steht es bei den Farben? Ist hier die Pyrobranche auch Moden unterworfen? „Nein, ein wirklicher Wechsel bei Farbentrends ist nicht zu erkennen“, sagt Malte Reiter. „Aber was ein klarer Trend ist: möglichst plastikfreies Feuerwerk. Zwar ist es schon jetzt so, dass 95 Prozent der Feuerwerks-Verpackung aus Altpapier besteht, aber auch die verbliebenen Plastikteile werden zunehmend ersetzt.“ Viele Kunden haben Feuerwerk übrigens schon online vorbestellt - und werden es nun vor Ort abholen. Mit der Post versenden, das macht Tafelfeuerwerk nicht - zu aufwändig.

Feuerwerk darf nur am 31. Dezember und 1. Januar gezündet werden

Die Bezirksregierung in Arnsberg mahnt indes wieder zur generellen Vorsicht beim Umgang mit Feuerwerk: „Hände weg von Feuerwerkskörpern ohne Zulassung, sonst sind am Ende Ihre Hände weg“, so der Behörden-Experte Klaus Dreisbach. Ohnehin: Der Verkauf sei nur in der Zeit vom 28. bis zum 30. Dezember gestattet. Genutzt werden dürfen sie dann aber noch nicht: „Abgebrannt werden dürfen die Feuerwerkskörper nur am 31. Dezember und 1. Januar.“

Die wichtigsten Merkmale für zugelassenes Feuerwerk seien das CE-Zeichen und die Registriernummer, beispielweise 0589-F2-1234 (0589 steht für die Prüfstelle, F2 für die Feuerwerkskategorie 2 und 1234 als fortlaufende Nummer). Feuerwerkskörper der Kategorie 2, so die Bezirksregierung, gehörten nicht in die Hände von Kindern, sondern dürften nur an Personen über 18 Jahre abgegeben werden. „Auch das Feuerwerk der Kategorie 1 darf nur an Personen ab 12 Jahren verkauft werden“, so Klaus Dreisbach. Bei den weit verbreiteten Mehrschussbatterien müsse darauf geachtet werden, dass sie sicher aufgestellt werden, also nicht umfallen könnten. „Einmal angezündet, lassen sie sich nicht mehr stoppen.“

Einmal angezündet, lassen sie sich nicht mehr stoppen. Klaus Dreisbach - Bezirksregierung Arnsberg, zu den möglichen Gefahren von Batteriefeuerwerk

Hinweise zum sicheren Gebrauch finde man in der Gebrauchsanleitung, die immer in deutscher Sprache aufgedruckt sein müsse. Besonders gefährlich sei das Aufsammeln und Anzünden nicht explodierter Böller. „Hier sind die Zündschnüre meist komplett abgebrannt, sodass ein weiterer Zündversuch meist zur sofortigen Explosion führt“, so die Bezirksregierung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksregierung Arnsberg werden in den kommenden Tagen überprüfen, ob die Feuerwerkskörper im Handel richtig gelagert und die Vorschriften beim Weiterverkauf eingehalten werden. Dabei würden auch die zugelassene Höchstlagermenge sowie Fluchtwege und Notausgänge geprüft. Diese dürfen nicht zugestellt sein, damit das Gebäude bei Gefahr schnellstmöglich verlassen werden kann.

