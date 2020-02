In Südwestfalen gab es wegen der Trockenheit am Wochenende zahlreiche Waldbrände.

Südwestfalen. In mehreren Städten hat es am Wochenende in Südwestfalen gebrannt. Die Forstämter mahnen zu richtigem Verhalten im Wald.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Brände - Polizei ermittelt auch wegen Brandstiftung

Die Feuerwehren in Südwestfalen mussten am Wochenende zu verschiedenen Waldbrand-Einsätzen ausrücken. Durch die Hitze und Trockenheit der vergangenen Tage ist die Waldbrandgefahr in der gesamten Region erheblich gestiegen.

So hatten Anwohner am ehemaligen Truppenübungsplatz Trupbacher Heide bei Siegen eine Rauchsäule im Wald entdeckt. Wie sich herausstellte, war eine Jagdhütte im Wald in Flammen aufgegangen. 120 Einsatzkräfte bekämpften vier Stunden lang bis zu 18 Meter hohe Flammen.

Mehr als 80 Feuerwehrleute waren am Samstagabend bei Sundern-Röhrenspring im Einsatz. Nach drei Stunden war der Brand gelöscht. Zur Erkundung des Geländes wurde auch eine Drohne eingesetzt.

Brandstiftung in Waldstück bei Warstein

Umfrage Was halten Sie vom Rauchverbot im Auto, wenn Kinder dabei sind?

Nach einem Waldbrand zwischen Allagen und Niederbergheim am Samstag ermittelt die Polizei in Warstein wegen Brandstiftung. Nach ihrer Sicht wurde das Feuer fahrlässig verursacht. Wenige Meter entfernt fand die Polizei einen Unterstand, der aus Ästen, Paletten und Brettern gebastelt wurde. Im Umfeld dieses Unterstands lagen leere Plastikflaschen, eine Spraydose und ein Feuerzeug, berichtete die Polizei.

Auch in Hagen-Haspe gab es einen Waldbrand. Am Samstagnachmittag waren 100 Quadratmeter Wald in Brand geraten. Nach dreieinhalb Stunden war das Feuer gelöscht.

In Meschede sorgte die Trockenheit für Feuerwehreinsätze: Dort entzündete sich in zwei Fällen Rindenmulch – mindestens einmal wegen einer achtlos weggeworfenen Zigarettenkippe.

In Lippstadt wurden Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend zu einem Brand auf einer Wiese gerufen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Am Brandort wurden eine Kerze und Deo gefunden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Zeugen werden gebeten, sich unter 02941/91000 zu melden.

Ratschläge für Waldbesucher

Das Regionalforstamt Soest-Sauerland bittet Waldbesucher, sich an folgende Hinweise zu halten:

Einhalten des gesetzlichen Rauchverbots im Wald (1. März bis 31. Oktober)

Kein Feuer/Grillen im und am Wald (100 Meter Mindestabstand)

Keine Glasabfälle im Wald zurücklassen, sie könnten bei Sonneneinstrahlung als Brennglas wirken

Freihalten der Waldzufahrten für die Feuerwehr

Autos nicht im hohen Gras abstellen, da die Abwärme des Fahrzeugs ausreicht um dieses in Brand zu setzen

Keine Zigaretten aus dem Auto werfen

Erhöhte Aufmerksamkeit beim Waldbesuch

Kleine Entstehungsbrände direkt löschen, wenn das gefahrlos möglich ist

Brandherde der Feuerwehr (112) melden und den Wald auf kürzestem Weg verlassen