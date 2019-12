Warum Frodo scheitern muss: Tolkien dekonstruiert Helden

Mit seinem Jahrhundertwerk „Der Herr der Ringe“ war J.R.R. Tolkien stilprägend für das Genre Fantasy. Zwei Aspekte der Geschichte der Elben, Zwerge, Hobbits und Orks sind bis heute parabelhaft:

Die Verstörung der Idylle

Das Auenland ist nicht nur eine Provinz wie aus dem Bilderbuch, sondern es ist die Provinz schlechthin. Die Auen sind grün, die Ernten ertragreich, die friedliche Bevölkerung schätzt das gute Leben mit Speis und Trank. Was außerhalb ihrer Grenzen vor sich geht, interessiert sie nicht. „Aber nicht euer Auenland ist dies“, sagte Gildor (der Hochelb, zu Frodo). „Andere haben hier gelebt, bevor es überhaupt Hobbits gab; und andere werden wieder hier leben, wenn die Hobbits nicht mehr sind. Rings um euch liegt die weite Welt. Ihr mögt euch einzäunen, aber euer Zaun wird sie nicht für immer fern halten.“

Das Böse kommt nicht mit einem Paukenschlag. Es schleicht sich wie eine Ahnung in die Idylle, und die literarische Komposition dieses Balanceaktes zwischen Geborgenheit und zunehmender Verstörung gelingt Tolkien so meisterlich, dass sie modellhaft geworden ist. Am Ende überstehen die Auenländer die Verwüstungen jedoch einigermaßen robust, und, Ironie der Geschichte, interessieren sich kein bisschen dafür, das Frodo und seine Gefährten ihre Welt gerettet haben.

Die Tragödie des Helden – Frodos Wunden bleiben

Der Herr der Ringe ist nicht nur ein Loblied auf die Provinz, das Buch dekonstruiert gleichzeitig das Bild des Helden in der Literatur. Im Märchen lebt der Held nach vollbrachter Heldentat glücklich und zufrieden bis ans Ende seiner Tage. Doch für Frodo, den Ringträger, gibt es kein Happy End. Er bleibt gezeichnet von den Wunden. Der Preis für das Heldentum ist groß.

Viele Helden finden sich im Alltag nicht mehr zurecht. Die Belastungen, denen sie für die gute und gerechte Sache ausgesetzt waren, versehren sie dauerhaft. Tolkien wird das aus eigener Erfahrung im Ersten Weltkrieg gewusst haben. So viele hochdekorierte Soldaten konnten im Zivilleben nicht mehr Fuß fassen, weil die Jahre voller Adrenalin und Todesangst ihnen jede Fähigkeit geraubt hatten, morgens um 9 Uhr ins Büro zu gehen.

Für den Ring-Träger gibt es keinen Platz mehr im Auenland. Der Hobbit Merry hat sich einige Monate früher, mitten in der Schlacht, danach gesehnt, in einem stillen Zimmer am Kamin zu sitzen und die Unermesslichkeit der Welt aussperren zu können. Frodo trägt diese Unermesslichkeit für immer in sich. Der Held ist der Verlierer der Heldentat. Der eigentliche Überlebende ist sein Gefährte Samweis, denn er heiratet, zeugt Kinder und findet einen Sinn im Leben: Als freier Gärtner auf einem eigenen kleinen Stück Land.