In Lennestadt kann man mitten im Grünen in einem historischen und restaurierten Bauwagen übernachten.

Hagen. Ein Raketen-Mülleimer oder eine Nacht im Bauwagen: Außergewöhnliche Geschenkideen gibt’s im Sauerland auch etwas günstiger und trotzdem exklusiv.

Welche Geschenkideen im Sauerland nicht allzu teuer sind

Auch für den kleinen Geldbeutel hat das Sauerland außergewöhnliche Geschenkideen zu bieten. Die Firma Wesco aus Arnsberg hat zum Beispiel einen Mülleimer für 213 Euro im Sortiment. Das Modell „Spaceboy“ hat die Form einer Rakete und sei „ein echtes Statement“ schreibt der Hersteller. Den „Spaceboy“ gibt es in zehn unterschiedlichen Farben.

Im Erzbergwerk Ramsbeck können Besucher in 300 Meter Tiefe ein kulinarisches Highlight erleben. Das „Gruben-Light-Dinner“ kostet 79 Euro pro Person. Darin inbegriffen ist eine Museumsbesichtigung, die Einfahrt in den Stollen mit mit Führung sowie ein Drei-Gänge-Menü. Der Veranstalter empfiehlt warme und wasserabweisende Kleidung, denn es tropft an verschiedenen Stellen.

Geschenkideen aus dem Sauerland: Luxus-Halsband und Nacht im Bauwagen

Mit den Accessoires vom Design-Geschäft „amy & friends“ in Herdecke können sich Mensch und Hund perfekt aufeinander abstimmen. So gibt es zu den handgefertigten Leinen aus Segeltau und Leder (65 bis 95 Euro) auch die passenden Halsbändern (29,90 bis 69,95 Euro) – und für Frauchen oder Herrchen sogar Armbänder. Die Schwestern Melanie Sander und Heike Wälte verkaufen außerdem Loops, also rundgestrickte Schals, aus Schafswolle sowie Mäntel aus Friesennerz für die Vierbeiner.

Lust auf Ruhe und Natur? Dann ist eine Übernachtung in einem historischen Bauwagen in Lennestadt genau das Richtige. Zwei Personen finden hier auf zehn Quadratmetern Platz. „Alles ist übersichtlich, alles Überflüssige lässt man hinter sich. Das ist für viele Gäste wie eine Befreiung“, beschreibt Andreas Bieker die besondere Auszeit. Dafür wird rundherum viel geboten: ein Frühstück unter einem alten Birnbaum, Wanderungen, Coachings, Lagerfeuer-Abende. 79 Euro kostet die Nacht für Zwei. Wer länger als drei Nächte bleibt, zahlt 72 Euro. Vor Ort sind Extras wie ein Lunchpaket, eine Brotzeit und ein Abendessen mit drei Gängen buchbar.

