Lehrer: Nach dem dramatischen Anstieg in der Vorwoche ist nun auch die Zahl der Lehrkräfte, die in Quarantäne sind, leicht zurückgegangen. 2313 von ihnen waren zum Stand der Abfrage in Quarantäne. In der Woche zuvor waren es noch 443 mehr. Und hier ist auch die Zahl der tatsächlich mit dem Coronavirus infizierten Lehrer leicht gesunken deutlich gestiegen – und zwar um 18 auf 1169 Fälle zum Zeitpunkt der Abfrage. Auch hier zur Einordnung: Insgesamt unterrichten im Regierungsbezirk Arnsberg rund 31.600 Lehrerinnen und Lehrer. In Quarantäne sind demnach 7,3 Prozent. Schulen/Klassen: In der 47. Kalenderwoche waren 203 Klassen (+ 7 im Vergleich zur Vorwoche) im Regierungsbezirk Arnsberg geschlossen und sieben komplette Schulen – drei weniger als in der Vorwoche.