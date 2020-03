Werl. Mit rund 100 Traktoren protestierten Bauern an den Zufahrten zum Zentrallager von Aldi Nord in Werl. Sie kämpfen für höhere Milchpreise.

Rund hundert Traktoren und andere landwirtschaftliche Fahrzeuge protestierten am Sonntagabend (8. März 2020) an den Zufahrten zum Zentrallager Werl des Discounters Aldi Nord in Nordrhein-Westfalen. Die Bauern aus mehreren Landkreisen und Städten zwischen Sauerland und Ruhrgebiet wollten damit auf die Preispolitik des Discounters aufmerksam machen, der aus ihrer Sicht zu wenig für die Milch zahlt, die die Landwirte den Vertragsmolkereien von Aldi liefern.

Milchpreis zu niedrig: Bauern wollen Druck ausüben

Die Demo gegen das Dumping-Preis-Diktat des Discounters sei eine spontane Aktion der Milchviehhalter sowie vieler mit ihnen solidarischen Berufskollegen, hieß es gegenüber unserer Redaktion. Am Montag kämen ins Aldi-Zentrallager Werl weder Lastkraftwagen rein noch raus, drohten die kampfbereiten Bauern.

Damit wolle man die Belieferung der Filialen stoppen und somit auf den Handelsriesen entsprechend Druck ausüben. Aldi selbst soll die Zugänge zum Firmengelände mit eigenen Lkw und Transportern versperrt haben.

Versammlung in Werl nicht angemeldet

Die Polizei bestätigte, dass sich Landwirte am Sonntagabend gegen 21 Uhr zu einer Mahnwache getroffen hätten. Die Versammlung sei nicht angemeldet gewesen. Auch ein Versammlungsleiter sei nicht auszumachen gewesen. Die Teilnehmer hätten gegenüber den Beamten angegeben, sich spontan in der Runtestraße getroffen zu haben. Die Veranstaltung sei friedlich verlaufen, es sei lediglich zu kleineren Behinderungen gekommen. Gegen 0.30 Uhr hätten die ersten Landwirte den Heimweg angetreten. Gegen 7 Uhr habe sich die Mahnwache aufgelöst. Mögliche rechtliche Konsequenzen würden nun im Nachgang geklärt werden, erklärte ein Sprecher der zuständigen Kreispolizeibehörde am Morgen.

Bauern demonstrieren vor Aldi-Lagern in Niedersachsen

Auch in anderen Städten demonstrierten Hunderte Landwirte mit ihren Treckern vor Lagern von Aldi-Nord. In Hesel im Landkreis Leer standen am Abend rund 300 Traktoren vor dem Betrieb. In der Gemeinde Seevetal im Landkreis Harburg fuhren nach Polizeiangaben am Sonntagabend 250 Traktoren an einem Aldi-Lager vor. Zu Zwischenfällen war es nach Angaben der Polizei nicht gekommen.

Viele Bauern protestieren seit Monaten vehement gegen verschärfte Düngeregeln und Lebensmitteldiscounter, die nach Ansicht der Landwirte mit ihrer Marktmacht die Existenz der Betriebe gefährden. (mit dpa)