Großeinsatz Werl: Fünf Verletzte nach Auseinandersetzung in Zug

Werl. Mehrere Personen sind in einem Zug aneinander geraten, der gerade in den Bahnhof Werl einfuhr. Es gab fünf Verletzte und mehrere Festnahmen.

Eine Auseinandersetzung in einem Zug hat am späten Freitagabend für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr im Bahnhof Werl gesorgt.

Nach ersten Angaben der Polizei sind mehrere Personen in einem Regionalexpress aneinander geraten, der gerade in den Bahnhof einfuhr. Fünf Menschen seien dabei verletzt worden, so die Polizei. Es habe mehrere Festnahmen gegeben.

Feuerwehr-Chef spricht von extremer Einsatzlage

Zunächst war die Lage völlig unklar, die Feuerwehr ging nach der Alarmierung von vielen Menschen in Gefahr aus: „Das war erst einmal eine dramatische Alarmierung“, so Karsten Korte, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Werl.

Zeugen sprachen von Stichverletzungen, ein Messer wurde aber offenbar nicht gefunden. Die Hintergründe sind noch unklar. Kräfte der Polizei beruhigten schließlich die Lage. Mehrere Stunden waren die Beamten am frühen Samstagmorgen mit der Tatortaufnahme und Befragung beschäftigt.

Verzögerungen im Bahnverkehr am Bahnhof Werl

Am Bahnhof in Werl kam es wegen der Absperrmaßnahmen zu Verzögerungen im Bahnverkehr. 17 gestrandete Reisende aus dem Zug fuhr die Feuerwehr schließlich zum Bahnhof in Soest, damit sie ihre Reise fortsetzen konnten. (red)