Prognose Überflutete Straßen in Dortmund, Blitzeinschlag in Bochum

Essen. Das Unwetter am Abend fiel zwar weniger heftig aus als am Freitag. Dennoch gab es Einsätze durch Blitzeinschläge und überflutete Straßen.

Zwar ist eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes am Montagabend ausgeblieben und spricht die Landesleitstelle von einer "vergleichsweise ruhigen Lage". Dennoch hatten etwa die Einsatzkräfte in Dortmund und Bochum alle Hände voll zu tun.

Landesweit gab es nach Auskunft der Meteorologen in Essen an mehreren Orten Starkregen und Gewitter wie in der Region nördlich von Dortmund. Dabei sei der Wind aber unauffällig geblieben. Es habe keine Unwetterlage gegeben, sagte ein Experte am Abend der Deutschen Presse-Agentur.

Feuerwehr Dortmund mit mehr Einsätzen als am Freitag

"Wir hatten mehr Einsätze als am Freitag. Dabei handelte es sich aber hauptsächlich um überwässerte Straßenzüge und voll gelaufene Keller", bilanzierte Ralf Schröer von der Feuerwehr Dortmund.

Am Freitag hatte die Leitstelle zwölf Einsätze verzeichnet, am Montagabend waren es binnen kurzer Zeit 35. Etwa eine dreiviertel Stunde lang hatte es in der größten Stadt im Ruhrgebiet wie aus Kübeln gegossen. In zwei Häusern sei der Blitz eingeschlagen. In beiden Fällen habe die Feuerwehr aber nur zur Revision ausrücken müssen.

Blitz schlägt in dreigeschossiges Wohnhaus ein

In Bochum-Langedreer schlug gegen 18.15 Uhr ein Blitz in ein dreigeschossiges Wohnhaus ein. Noch bevor sich ein Feuer ausbreiten konnte, hatte ein Anwohner den Entstehungsbrand mit einem Eimer Wasser gelöscht.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten alle Bewohner das Gebäude selbstständig verlassen, zudem trat wieder Rauch aus dem Dachstuhl aus. Es befanden sich noch zahlreiche Glutnester in der Unterkonstruktion des Daches, die die Feuerwehr schnell löschte.

Wetterlage blieb insgesamt ruhig

Insgesamt aber blieb die Wetterlage ruhig. Die Landesleitstelle der Polizei bestätigte das Bild. Die Lage sei besonders im Vergleich zum vergangenen Freitag, als mehrere Tornados über Ostwestfalen gezogen waren, ruhig geblieben.

Erst am Freitag hatten Tornados in Lippstadt, Paderborn und Höxter Millionenschäden versursacht. Lesen Sie hier mehr zum Thema:

Aufräumarbeiten nach dem Tornado am 21.05.2022 in Paderborn. Im Paderquellgebiet im Riemekeviertel gab es sehr große Zerstörungen.

In den späteren Abendstunden und in der Nacht zu Dienstag soll sich das Wetter nach DWD-Angaben wieder beruhigen. Demnach bleibt es zunächst zwar noch stark bewölkt und örtlich auch schauerartig. Im Laufe des Tages wird es aber nur noch wechselnd bewölkt mit gelegentlichen Schauern. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 17 und 21 Grad und um die 15 Grad im höheren Bergland. Die Nacht zum Mittwoch bleibt voraussichtlich niederschlagsfrei. (red mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland