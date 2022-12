NRW-Wetter: Umschwung naht – Warnung vor Glatteis-Gefahr

Essen. Das Wochenende klingt in NRW mit klarem, frostigem Wetter aus. Doch in der Nacht zu Montag droht erhebliches Glatteis. Wovor Meteorologen warnen.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen erwartet zum Ausklang des Wochenendes nochmals klares und frostiges Winterwetter. In der Nacht zum Sonntag gibt es laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) strengen Frost mit Temperaturen, die örtlich auf minus 13 Grad fallen können. Von Westen her ziehen im Verlauf der Nacht einzelne Wolkenfelder durch.

Am Sonntag ist es dann zunächst sonnig bei Tageshöchstwerten von null bis drei Grad im Flachland und minus zwei Grand in Höhenlagen. Im Tagesverlauf ziehen dann laut Prognose dichte Wolkenfelder auf, bis zum Abend bleibe es aber trocken.

Wetter in NRW: In der Nacht zu Montag setzt Regen ein – Glatteisgefahr

Dann setze jedoch in der Nacht zum Montag Regen ein, der in ganz NRW für erhebliche Glatteisbildung und damit gefährliche Straßenverhältnisse sorge. Der DWD hat für einen großen Teil NRWs eine Vorabinformation wegen Glatteis herausgegeben. Eine solche Vorabinformation ist keine amtliche Unwetterwarnung, sondern „ein Hinweis auf eine Wetterlage mit hohem Unwetterpotential“. Das Das Unwetter-Ereignis werde verbreitet erwartet, heißt es. „Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können erst mit der Ausgabe der amtlichen Unwetterwarnungen erfolgen.“

Pendler müssen für den Start in die neue Woche also womöglich mit Verkehrsbehinderungen auf Straßen und Schienen rechnen. „Erst zum Montagvormittag hin entspannt sich die Situation allmählich“, prognostiziert der DWD. Am Montag steigen die Temperaturen laut Vorhersage dann auf sieben bis zehn Grad an. (dpa/red)

In der Nacht zu Montag drohen in NRW schwierige Straßenverhältnisse: Regen kann auf dem kalten Boden für Glatteis sorgen. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services (Archiv/Symbolfoto)

