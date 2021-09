Wichtiger Preis für WP-Mitmachprojekt Heimat-Check

Hagen/Berlin. Innovationspreis für den Heimat-Check der WESTFALENPOST. Mitten in der Corona-Zeit haben wir den Bürgern eine Mitmach-Plattform geboten.

Es ist eine Ehre und eine Freude für die WESTFALENPOST, es ist aber auch eine Auszeichnung für rund 16.000 Leserinnen, Leser und Online-User, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben. Die WP ist am Dienstag in Berlin mit dem „Nova Innovation Award“ des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) ausgezeichnet worden. Und zwar für den „Heimat-Check“ – das Mitmach- und Beteiligungsprojekt unserer Zeitung im Vorfeld der Kommunalwahlen im vergangenen Jahr.

Anhand von Fragebögen in all unseren Lokalausgaben in Südwestfalen und mit Online-Fragebögen konnten die Bürgerinnen und Bürger auf 14 Fragen zu ganz unterschiedlichen Themen antworten und auch ganz individuelle Anregungen und Meinungen loswerden. Und davon machten sehr viele Menschen Gebrauch – mehr als 16.000 waren es am Ende. „Und so hatten wir in allen 40 Städten und Gemeinden des Verbreitungsgebietes eine sehr valide und aussagekräftige Datenlage“, so Torsten Berninghaus, stellvertretender Chefredakteur der WP.

Mitmach-Plattform mitten in der ersten Welle der Corona-Pandemie

Den Menschen in der Region wurde ihre WESTFALENPOST damit zum Sprachrohr und Diskussionsforum, denn gestartet wurde der Heimat-Check mitten in der ersten Welle der Corona-Pandemie, als sonstige Mitmach- und Diskussionsforen kaum oder gar nicht möglich waren. Und das ausgerechnet im Jahr der Kommunalwahlen, die entscheidend sind für das alltägliche Leben der Menschen vor ihrer Haustür.

Nova-Award

Da waren die Ergebnisse des Heimatchecks umso mehr ein riesiges Pfund, gerade weil sie durch die fachliche Begleitung als statistisch valide eingestuft werden können: Sie wurden zum Bestandteil politischer Beratungen. „Sie haben uns während des Wahlkampfes in eine sehr unabhängige Lage gebracht“, sagt Torsten Berninghaus. Wir waren in der Lage, die Parteien und Spitzenkandidaten in öffentlichen Frage-Runden mit zentralen lokalen Themen, die uns die Bürger mit auf den Weg gegeben hatten, zu konfrontieren.

Preiswürdiges Projekt, das Vorbild für andere Redaktionen sein kann

Bemerkenswert auch, wie viele Bürger nicht nur die Frage beantworteten, sondern auch 2800 Hinweise in ein optionales Freifeld eingetragen hatten. Das zeigt, wie ernsthaft sich die Menschen mit dem Heimat-Check auseinandergesetzt haben. Und das war für die Lokalredaktionen ein Füllhorn für weitere Recherchen und Artikel. Ohnehin: Es war ein Gemeinschaftswerk aller Lokalredaktionen und aller Abteilungen der WESTFALENPOST.

Deshalb findet auch die Jury des Bundesverbands Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) den Heimat-Check innovativ, preiswürdig und vor allen Dingen empfehlenswert für andere Redaktionen: „Heimat-Check wurde zum redaktionellen Höhepunkt der Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen und versetzte die Redaktionen in die Lage, die politische Diskussion im Kommunal-Wahlkampf bürger- und lesernah mitzubestimmen.“

Dr. Jost Lübben, Chefredakteur der WESTFALENPOST, freut sich mit allen Kolleginnen und Kolleginnen, aber auch mit der gesamten Leserschaft über den Preis: „Das ist eine großartige Anerkennung für unser journalistisches Selbstverständnis, mit der Region im Dialog zu sein. Nur weil die Menschen uns ihr Vertrauen schenken, können wir unsere Arbeit in dieser inhaltlichen Tiefe machen. Der Preis ist also auch einer für die Leserinnen und Leser.“

>> HINTERGRUND: Der Nova Innovation Award

Der Nova Innovation Award der deutschen Zeitungen wurde 2017 erstmals vom BDZV ausgeschrieben. Seither wurden gut 280 Innovationsprojekte eingereicht. Der Preis wird in den Kategorien Produktinnovation, Vermarktungsinnovation und Neue Geschäftsfelder vergeben.

Neben dem Heimat-Check der WP gab es zwei weitere Preisträger in den anderen Kategorien:

In der Kategorie Vermarktungsinnovation geht die Auszeichnung an die GROW Digital Group, ein Agenturnetzwerk der NOZ/mh:n MEDIEN in Osnabrück. Hier verbergen sich mittlerweile elf Unternehmen unter einem gemeinsamen Dach, die digitales Know-how an fünf Standorten in Deutschland anbieten. In Zusammenarbeit mit den Verlagen der Mediengruppe werden ganzheitliche Lösungen angeboten und zugleich lokale Expertise und neueste digitale Disziplinen verknüpft. Die Jury sagt: „Mit diesem Agenturverbund weitet die GROW Digital Group ihren Handlungsbereich außerhalb des Kerngeschäfts der Zeitungsverlage signifikant aus und ermöglicht zusätzliches digitales Wachstum.“

Die Esslinger Zeitung erhält die Würdigung in der Kategorie Neue Geschäftsfelder für ihre e Sport Aktivitäten. Über die Sommermonate wurde eine Serie gestartet, die in regelmäßigen Abständen über verschiedenste Themen aus dem Bereich eSports print und online berichtete. Das Highlight bildete die Esslinger eSports EM, bei der 24 Zweier-Teams im Modus der Fußball EM 2021 beim Computerspiel „FIFA 21” gegeneinander antreten mussten. Das Turnier wurde online und live über die Kanäle Youtube, Twitch und über die Webseite übertragen. So konnten in Zeiten von Corona ein positiv geladenes, redaktionelles Thema eingeführt, junge Zielgruppen erschlossen, zusätzliche Digitalabonnements generiert und Sponsoringpakete vermarktet werden.

