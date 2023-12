Dachse - wie das Exemplar im Bild - sind in erster Linie nachtaktiv. Tagsüber leben sie in selbst gegrabenen Bauen. In Westfalen sollen sie ein dermaßen weit verzweigtes unterirdisches Tunnelsystem angelegt haben, dass die Strecke zwischen Unna und Fröndenberg instabil geworden sein soll und gesperrt werden musste.