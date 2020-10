Arnsberg/Meschede/Hagen. Mit seiner Kritik an der CDU-Führung sorgt Friedrich Merz für Aufsehen. Wie kommt das dort an, wo Merz herkommt: im Sauerland? Und wie in Hagen?

Wenn man so will, dann ist Peter Blume der Vorsitzende des Mannes, über den das politische Deutschland gerade wieder heftig diskutiert. Blume ist Chef des CDU-Stadtverbands in Arnsberg, der Heimatstadt von Friedrich Merz. Und es hat ihn durchaus „ein bisschen gewundert“, wie Merz sich am Montag gleich mehrfach geäußert hat: Die erneute Verschiebung des CDU-Parteitags sei vom „Establishment“ der Partei gewollt, um ihn als Bundesvorsitzenden zu verhindern, hatte er gesagt.

Blumes Verwunderung hat aber nicht etwa dazu geführt, dass er sich von Merz abgewendet hätte. Er hält ihn weiter für den richtigen Bundesvorsitzenden – und das, so Blumes Einschätzung, gelte auch auch für die Mehrheit der CDU-Mitglieder in der Region: „Das Sauerland steht zu Friedrich Merz.“ Die These, dass die Parteiführung ihn als Nachfolger von Annegret Kram-Karrenbauer verhindern wolle, hält der Arnsberger CDU-Chef zwar nicht für ganz schlüssig: „Zumindest kann ich das hier von der Basis nicht beurteilen.“

Doch die Kritik an der Verschiebung des Parteitags teilt er voll und ganz: „Die SPD hat schon längst ihren Kanzlerkandidaten gekürt und wir verschieben die Entscheidung noch einmal. Das ist nicht gut. Wir müssen die Führungsfrage klären, es wird allerhöchste Eisenbahn.“ Vor allem müssten viele der Parteitagsdelegierten in ganz NRW neu gewählt werden, wenn man erst im nächsten Jahr den Parteitag abhalte: „Das hat doch zur Folge, dass viele weitere zusätzliche Veranstaltungen stattfinden müssen.“

Dass Friedrich Merz sich am Montag so deutlich geäußert hat, wird ihm nach Peter Blumes Einschätzung nicht schaden: „Das kommt bei den Leuten gut an, dass er so klar strukturiert redet. Er hat eine großes Potenzial an Unterstützern.“

Chefin der Frauenunion: Corona ist wichtiger als CDU-Vorsitz

Zu denen gehört generell auch Annemarie Schüngel, die Vorsitzende der Frauen-Union im Hochsauerlandkreis. Aber sie hält wenig von aktuellen Äußerungen von Friedrich Merz: „Die Corona-Situation ist wichtiger als der Vorsitz der CDU“, sagt sie und findet es in Ordnung, dass der Parteitag am 4. Dezember deshalb abgesagt wurde. Die derzeitige Situation lasse eine Präsenzwahl schlichtweg nicht zu. Das ändere aber nichts daran, dass sie hinter Merz stehe. Dennoch: „Alle sagen nur: ,Ich, ich, ich‘, aber wir müssen an die Allgemeinheit denken, an die Gesamtbevölkerung. Es geht auch um die Repräsentation aller CDU-Mitglieder. Wir müssen öfter das ,Wir‘ hören.“

Dass der Parteitag verschoben wurde, um Stimmung gegen Merz zu machen, glaubt Josef Sommer als Vorsitzender der CDU Meschede nicht. „Die Zahlen steigen immer mehr, man hört Begriffe wie ,Lockdown light‘. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass man versucht, Merz durch Verschiebung kurz zu halten.“ Zwar befürworte auch er weiterhin die Kandidatur des Sauerländers zum CDU-Vorsitzenden, „aber ich glaube, es war nicht nötig, das so nach außen zu posaunen“, sagt Sommer. Er bezweifle, dass Merz sich damit einen Gefallen getan hat – „vielleicht könnte ihm das sogar eher schaden“.

Aus Hagen gibt es Rückendeckung für Verschiebung des Parteitags

Und wie sieht es außerhalb des ländlichen Sauerlands, etwa in der Großstadt Hagen aus? Dort pflegt die CDU im Rat seit rund sechs Jahre ein Jamaika-Bündnis mit FDP und Grünen. Der Kreisvorsitzende Christoph Purps kann die Kritik von Friedrich Merz nicht nachvollziehen: „Angesichts massiv steigender Infektionszahlen begrüße ich die vernünftige, einstimmige Entscheidung, den Bundesparteitag zu verschieben.“ Die Durchführung eines Präsenzparteitags mit 1001 Delegierten, Organisationsmitarbeitern, anwesenden Journalisten und mehr sei gegenüber den Bürgern, die zur Reduktion ihrer sozialen Kontakte aufgerufen seien, nicht vermittelbar. „Wir haben als Politiker Vorbildfunktion“, so Purps. Vielleicht werde es alternativ doch noch einen digitalen Parteitag mit anschließender Briefwahl geben. „Den Verdacht einer Verhinderung Friedrich Merz‘ als Vorsitzenden sehe ich daher nicht“, so Purps.