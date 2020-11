Wetter. Paul Schlenga ist mit 19 Jahren zum stellvertretenden Bürgermeister in Wetter an der Ruhr gewählt worden. Wie es dazu gekommen ist.

Für Paul Schlenga ist es nicht ungewöhnlich, in der Öffentlichkeit zu stehen. Als Ensemblemitglied des Theaters am Stiftsplatz in Herdecke kann ihn so schnell nichts aus der Ruhe bringen. „Als ich aber meinen ersten Redebeitrag im Rat hatte, war ich nervöser als bei jeder Theaterpremiere“, sagt der Jungpolitiker, der seit der Kommunalwahl am 13. September für die Grünen im Rat der Stadt Wetter sitzt. Und zum 2. stellvertretenden Bürgermeister gewählt wurde. Mit 19 Jahren.

Gerade einmal 11 Prozent der Stadt- und Gemeinderäte in NRW sind einer Studie zufolge jünger als 40 Jahre alt. Die Zahl der unter 20-Jährigen liegt mutmaßlich im Promillebereich. „Der Nachwuchs wurde und wird in den Altparteien vernachlässigt“, findet Paul Schlenga und will gar nicht mal davon sprechen, dass seine Generation unpolitisch sei. „Natürlich wird unter Freunden und Bekannten über Politik geredet, aber nur im privaten Rahmen. Es wird nicht nach außen getragen.“

Viele Gleichaltrige empfänden die etablierten politischen Gruppierungen „als starr, entrückt und unflexibel“ – wenig attraktiv, um sich darin zu engagieren. Kommunalpolitik habe in seiner Generation keinen guten Ruf – „man könne sowieso keinen Einfluss nehmen“.

Auch die Satirepartei „Die PARTEI“ war eine Option für Paul Schlenga

Beim Videointerview sitzt Paul Schlenga im Elternhaus und verdeutlicht seinem Gesprächspartner schnell, warum die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Wetteraner Rat, Karen Haltaufderheide, seine „sehr sachliche und engagierte Art“ rühmte, die ihn für das Amt des 2. stellvertretenden Bürgermeisters, empfohlen habe.

Der 19-Jährige ist keiner, der bei seinen Antworten auf Effekte zielt, aber einer, der sich Gedanken über sich und seine Umwelt macht und zielstrebig für eine Sache kämpft, von der er überzeugt ist.

Die Initialzündung für Schlengas politische Karriere waren die Proteste gegen die Urheberrechtsreform in der EU im März 2019. Er nahm an Demonstrationen teil und bekam auch bei Fridays for Future mit, dass man sich als junger Mensch Gehör verschaffen muss. „Aber ich wollte mehr machen, als nur auf die Straße zu gehen“, sagt er.

Parteipolitisches Engagement also. „Ich hatte zwei Optionen: die Satirepartei ,Die PARTEI’ aus Protest oder die Grünen aus inhaltlicher Überzeugung. Und weil die Grünen in Wetter immer gesagt haben, dass die ,Jungen’ nach vorne sollen. Den Worten sind Taten gefolgt.“

Mitgliederzahl bei der Grünen Jugend verdreifacht

Der 19-Jährige hat seinen Schritt nicht bereut. Er hat die Grüne Jugend in Wetter mitgegründet und die Mitgliederzahl in kurzer Zeit verdreifacht. Auch wenn der bundesweite Slogan der Nachwuchsorganisation – jung, grün, stachelig – auf den ersten Blick so gar nicht zu seiner ruhigen Art passt.

Doch er ist hartnäckig, wenn er die Möglichkeit hat, etwas zu bewegen. „Konkret an Themen arbeiten“, wie er sagt. Seine politische Agenda: Schul- und Digitalpolitik.

Zusammen mit zwei Parteifreunden hat Schlenga die Social-Media-Kanäle seines Ortsverbandes auf Vordermann gebracht. „Bei den Altparteien liegen diese Aktivitäten entweder weitgehend brach oder sie erreichen die Zielgruppe nicht.“ Man müsse, so sagt er, junge Leute durch kurze, prägnante Botschaften ansprechen. „Schlagzeilen, 15 bis 30 Sekunden-Videos, weiterführende Links. Alles auf den Punkt.“

Die ersten Wochen als Ratsmitglied haben Paul Schlenga noch nicht irgendwelcher Illusionen beraubt. „Es ist gut angelaufen. Als Neuling fühle ich mich von allen Fraktionen ernst genommen.“

Und was ist mit den Geschichten von nicht-endenden Ratssitzungen mit trockenen Themen wie Bebauungspläne oder Haushalte, die gerade junge Leute für ein Engagement abschreckten, wie es immer heißt? „Ich weiß nicht, ob das so ist“, sagt Schlenga. „Bei vielen Gleichaltrigen herrscht Unkenntnis darüber, wie Ratssitzungen ablaufen.“

Kommunalpolitik kein Thema in der Schule

In seiner Schullaufbahn, gibt er zu bedenken, wurde kein einziges Mal im Unterricht über Kommunalpolitik gesprochen. „Meine Mitschüler und ich wurden nicht darauf vorbereitet, warum in Stadträten Entscheidungen getroffen werden, die sich auf das unmittelbare Lebensumfeld der Bürger auswirken.“

Der Jungpolitiker ist auf den Geschmack gekommen. Ohne seine Karriere zielstrebig zu planen, kann er sich ein landespolitisches Engagement bei den Grünen vorstellen.

Zuvor aber will er in Wetter an Beschlüssen beteiligt gewesen sein, die sich positiv auf das Leben der Menschen auswirken und will als 2. stellvertretender Bürgermeister repräsentative Aufgaben wie Geburtstags-Besuche und Einweihungen übernehmen. „Das mache ich gerne. Ich kann mir als Lehramtsstudent die Zeit dafür gut einteilen.“

Die Schauspielerei wird weiter eine Rolle in Paul Schlengas Leben spielen. Zuletzt wirkte er im Theater am Stiftsplatz in Herdecke in Oscar Wildes Gesellschaftskomödie „Lady Windermeres Fächer“ mit. Ein Stück, so schrieb eine Kritikerin, dass Schlenga nutzt, „um sich neben den älteren Darstellern zu profilieren“. Das ist ja wie in der Kommunalpolitik.

>> HINTERGRUND: Auch diese jungen Politiker sind in der Region aktiv

gibt es wohl kaum noch einmal: Sechs Mitglieder hat sie – und drei davon sind jünger als 25: Simon Przybilla (20), Vincent Sommerhoff (21) und Luisa Arens (22), die auch noch den SPD-Ortsverein leitet. „Tatsächlich ist es so, dass die SPD Finnentrop ein sehr großes Vertrauen in die jungen Menschen dieser Gemeinde hat“, sagt sie. Auch wenn die Quote anderswo nicht so hoch ist, es gibt eine Reihe von Ratsmitgliedern, die 25 Jahre oder jünger sind. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit gibt es hier einige Namen aus Südwestfalen. Beispiele aus dem Kreis Olpe: Im Kreistag sitzen mit Sebastian Menn (21 Jahre, SPD) und Paul Rademacher (CDU, 22) gleich zwei junge Vertreter, in Olpe hat Jan Weiskirch (24, CDU ) ein Ratsmandat.

>> INFO: „Politischen Parteien droht eine Vergreisung“