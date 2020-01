Wie im Märchen: Aus dem Taxi zurück in den alten Beruf

Wer weiß schon, was das neue Jahr bringt? Sina Childs wusste es nicht. „Einfach alles hat sich verändert“, sagt die 42-Jährige, und ihr Gesichtsausdruck verrät, dass sie immer noch nicht genau weiß, ob sie ihrem neuen Leben trauen kann, weil es eigentlich zu schön ist, um wahr zu sein.

Die Mendenerin ist ausgebildete Erzieherin, aber ihr Geld verdiente die alleinerziehende Mutter eines mittlerweile 15 Jahre alten Sohnes lange Zeit mit Taxifahren. Oft nachts. 19 Jahre lang. Mindestlohn und – vor dessen Einführung – Löhne­ deutlich darunter. Sie schlug sich eben durch. Ihr Traum: Den Weg zurück zu finden in ihren eigentlichen Beruf. Ein Bericht dieser Zeitung half ihr dabei.

An einem Samstagabend stiegen wir zu ihr ins Taxi. Sina Childs fuhr die Menschen zur Party, in den Club oder wenn der Morgen graute nach Hause. Sie erzählte, wie es ist, wenn einer zu wenig Geld bei sich hat oder ganz die Zeche prellen will. Wie es ist, sich durchsetzen zu müssen. Wie es ist, wirtschaftlich schlecht abgesichert zu sein. Nicht weiter als bis zur nächsten nächtlichen Fahrt sehen zu können. Ein mitunter beschwerliches Leben, über das sie sich nicht beschwerte. Sie fuhr einfach. Auch für ihren Sohn.

Reportage auch in Österreich gelesen

Morgens erschien die Reportage, abends sprach sie gleich der erste Kunde darauf an. „Ganz Menden scheint das gelesen zu haben“, lächelt Sina Childs, „und über die sozialen Medien hat sich der Bericht weit darüber hinaus verbreitet. Bis nach Österreich“, erinnert sie sich zurück.

Zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie zusätzlich als Integrationskraft in einer Iserlohner Förderschule. Eine Lehrerin dort erfährt von dem Artikel­ und ermutigt sie daraufhin, sich doch noch einmal als Erzieherin zu bewerben. Sie half ihr, das Anschreiben zu verfassen und den Lebenslauf anzulegen. Sie verschwieg die Jahre hinter dem Steuer nicht – und wird in der heilpädagogischen Kindertagesstätte in Iserlohn angenommen.

„Es ist mein Wunschkindergarten“

Keine zwei Monate nach dem Artikel­ kann sie dort anfangen­. „Es ist mein Wunschkindergarten­. Ich wollte genau in diese Einrichtung“, erzählt die freundliche, zurück- haltende­ Frau mit den knallroten Haaren. Sina Childs Augen leuchten­. „Das ist meine­ Arbeit. Dort bin ich richtig“, sagt sie. Dass sie nach so langer Zeit den Wiedereinstieg in den alten Beruf geschafft habe, könne sie immer noch kaum glauben, gibt Sina Childs zu.

Zurück im früheren Job findet sie sich schnell wieder zurecht, liebt es, die Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen zu fördern, sie entwickelt Interesse an der gebärdenunter- stützten­ Kommunikation. „Da hatte ich dann die Idee, Heilpädagogin zu werden.“

Sie geht jetzt wieder zur Schule, bildet sich am Hönne-Berufskolleg­ über die dreijährige, berufs- begleitende­ Ausbildung fort. Nun drückt Sina Childs wieder die Schulbank: „Nach fast 20 Jahren­“, schmunzelt sie, „bin ich wieder an der Schule, an der ich die Erzieherausbildung­ erhalten habe. Ich habe­ sogar einige Lehrer von damals­ wiedergetroffen.“ Unterricht ist an zwei Wochentagen abends und regelmäßig­ an Samstagen. Es ist ihre Freizeit. Sie ist mit Abstand die Älteste­ dort. „Ich find es gut“, sagt sie.

Eine Sommerreise mit dem Sohn

Es ist ein anderes Leben – auch finanziell. Beim Taxifahren blieb am Monatsende meist nichts übrig. Der Arbeitsvertrag garantiert ihr soziale Absicherung, Lohnfortzahlung im Urlaub oder bei Krankheit. Sie habe erst wieder begreifen müssen, mit Geld umzugehen und das Leben zu genießen. „Wir haben eine Kreuzfahrt gemacht“, denkt Sina Childs an die gemeinsame Sommerreise mit ihrem Sohn zurück, „es war voll schön.“ Wieder leuchten ihre Augen.

Was denkt eigentlich der Fünfzehnjährige­ über das neue Leben der Mama? „Also, ich finde gut, dass sie wieder im Kindergarten arbeitet. Sie ist seitdem viel entspannter“, sagt er. Sie sei froh, dass er so selbstständig sei, meint Sina Childs, anders ginge das mit Vollzeitstelle und Schule gar nicht. „Aber er musste natürlich auch früh selbstständig werden“, räumt sie ein, „in den ganzen Jahren, in denen ich Taxi gefahren bin.“

Ihre letzte Fahrt im Taxi hat sie längst hinter sich. Sie habe das zeitlich nicht mehr geschafft – und auch nicht mehr gebraucht. Also alles cool? „Ja!“, betont Sina Childs selbstbewusst, „ich habe mich total verändert. Traue mir mehr zu, bin lockerer geworden.“ Sie blickt gespannt in die Zukunft: „Wer weiß, wo die Reise noch hingeht?“ Die frühere Taxifahrerin findet garantiert ihren Weg.