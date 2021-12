Wirtschaft fordert Neubau der A45-Brücke in zwei Jahren

Hagen. Wegen der wirtschaftlichen Bedeutung der Autobahn 45 fordert die SIHK den Neubau der maroden Talbrücke Rahmede innerhalb von zwei Jahren.

In der Diskussion um die Zukunft der Autobahn 45 bei Lüdenscheid, die wegen der baufälligen Talbrücke Rahmede seit Anfang Dezember gesperrt ist, hat sich nun der Präsident der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) mit einer klaren Forderung eingeschaltet. „Wir fordern einen Neubau der Rahmede-Brücke in zwei Jahren!“

Zukunft des Wirtschaftsstandorts Südwestfalen hängt an der A 45

Die Zukunft des Wirtschafts- und Industriestandorts Südwestfalen hänge entscheidend davon ab, wie schnell der Neubau der Talbrücke gelänge. „Jeder Tag, an dem der Personen- und Güterverkehr nicht reibungslos über die Lebensader A 45 laufen kann, richtet einen enormen volkswirtschaftlichen Schaden in NRWs stärkster Industrieregion an und belastet die Menschen erheblich“, wird Stoffels in einer Pressemitteilung der SIHK am Freitag zitiert. „Was beim Tesla-Werk in Brandenburg und beim Brückenneubau nach der Katastrophe in Genua möglich war, muss jetzt auch in Nordrhein-Westfalen gelingen.“

Ein Neubau in zwei Jahren sei aus Sicht der regionalen Wirtschaft „der Maßstab, an dem sich die neue Ampelkoalition in Berlin und die Landesregierung messen lassen müssen. Ich erwarte, dass diese gewaltige Herausforderung in einem ‚Bündnis für Beschleunigung‘ unter Federführung des Landes in Angriff genommen wird.“

Rahmedetalbrücke: Einsturzgefahr nicht auszuschließen

Die Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid wurde am 2. Dezember wegen offenbar massiver Beschädigungen an der Unterkonstruktion voll gesperrt. Sie wurde in den 1960er Jahren gebaut und ist den täglich 64.000 Fahrzeugen – davon 13.000 Lkw – nicht mehr gewachsen. Sogar Einsturzgefahr konnte Elfriede Sauerwein-Braksiek, Direktorin der Autobahn GmbH Westfalen, gestern nicht ausschließen.

Seit der Vollsperrung herrscht auf Lüdenscheider Stadtgebiet, aber auch in den Nachbarkommunen täglich Verkehrschaos. Pendler, Anwohner und Transportunternehmen leiden schwer unter der derzeitigen Lage. Normalerweise, so Sauerwein-Braksiek, dauere der Ersatzneubau einer Brücker wie der in Rahmede acht bis zehn Jahre.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland