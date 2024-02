Wohnhaus abgebrannt: Ein Toter und vier Verletzte

Bei einem Feuer in Schalksmühle ist ein 90jähriger Mann ums Leben gekommen. Drei Angehörige und ein Nachbar wurden verletzt.

Ein 90-jähriger Mann ist bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Schalksmühle (Märkischer Kreis) an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Vier Menschen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer, wie die Polizei in Iserlohn am Montag mitteilte.

Mehr zum Thema

Drei zufällig vorbeikommende Handwerker hätten das Feuer westlich von Lüdenscheid bemerkt. Sie hätten die Haustür aufgebrochen und versucht, weiter in das Haus vorzudringen. Das sei jedoch aufgrund des Brandes nicht mehr möglich gewesen.

Bei den Verletzten handele es sich um drei Familienangehörige und einen Nachbarn. Die Feuerwehr habe den 90-jährigen Hausbesitzer nur noch tot bergen können. Zur Brandursache könnten noch keine Angaben gemacht werden. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland