WP-Adventskonzert am Donnerstag: Die Vorfreude steigt

Hagen Broadway-Klassiker und bekannte Weihnachtslieder erklingen bei unserem digitalen Adventskonzert mit Angela Davis und Kenneth Mattice.

Die Vorfreude steigt, das Lampenfieber auch. Am Donnerstag, 14. Dezember, startet um 18.30 Uhr das digitale Adventskonzert der WP auf allen digitalen Kanälen unserer Redaktion. Schon zum vierten Mal bringen wir auf diesem Wege besinnliche und heitere Weihnachtsfreude in die Wohnzimmer unserer Leserinnen und Leser.

Im Advent 2023 dürfen sich die Zuhörer auf ein spannendes Programm freuen. Denn wir stellen zwei Gesangs-Solisten vor. Nachdem die Hagener Salonlöwen unser Publikum in den vergangenen drei Jahren erfreut und unterhalten haben, präsentieren wir nun vorweihnachtliche Lieder, Songs und Arien.

Das Traumpaar der Hagener Oper, die Sopranistin Angela Davis und der Bariton Kenneth Mattice, freuen sich, dem Publikum in so außergewöhnlichem Rahmen zu begegnen. Sie verzaubern mit amerikanisch-englischer Weihnachtsstimmung, mit sehr bekannten Liedern, welche die Gefühlslagen unter dem Christbaum ausloten: Sehnsucht nach Familie und Wärme, Angst vor Einsamkeit, Freude über die Geburt des Menschensohns, Humor und Spaß an den Wintertagen, denn in den USA und England wird Weihnachten nicht so besinnlich gefeiert wie in Deutschland, sondern als munteres Familienfest. Dazu kommen einige Operetten-Schlager und unvergängliche Broadway-Klassiker, in denen es um die Liebe geht. Am Klavier begleitet der Erste Kapellmeister Steffen Müller-Gabriel die Solisten.

Dabei sind regelrechte Schätze zu entdecken, zum Beispiel: „Who Would Imagine a King“. Das Lied erzählt das Weihnachtwunder aus der Perspektive von Maria, der Mutter, die überlegt, dass alle Eltern denken, ihre kleinen Engel wären etwas Besonderes und dass sie überlegen, ob das Kind wohl Lehrer wird oder Zimmermann oder Fischer. Aber wer würde erwarten, dass das eigene Baby ein König werden sollte? Der Gospelsong wurde von Whitney Houston für den Film „The Preachers Wife” eingesungen. Freuen Sie sich auf die Interpretation von Angela Davis.

Bariton Kenneth Mattice kommt aus Wisconsin in den USA, und er ist wie Angela Davis nicht nur ein großartiger Opernsänger, sondern hat auch genau das richtige Gespür für die Interpretation der guten alten Broadway-Hits wie „I Get a Kick Out of You“.

Übertragung: Donnerstag, 14. Dezember

Das WP-Adventskonzert beginnt am Donnerstag, 14. Dezember, um 18.30 Uhr. Die Übertragung ist kostenfrei auf allen digitalen Kanälen unserer Redaktion zu sehen: auf wp.de, auf Facebook und direkt hier: wp.de/adventskonzert2023. Unter diesem Link finden Sie jetzt bereits die schönsten Bilder von den Proben.

