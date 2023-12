WP-Adventskonzert: Die schönsten Bilder von den Proben

Hagen Angela Davis und Kenneth Mattice sind die Stars unseres diesjährigen WP-Adventskonzerts. Hier gibt es Bilder von der Probe.

Angela Davis (Sopran), Kenneth Mattice (Bariton) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier) bestreiten in diesem Jahr das Adventskonzert der WESTFALENPOST, das am Donnerstag, 14. Dezember, ausgestrahlt wird. Sehen Sie hier schon Bilder von der Probe. Unter dem Link wp.de/adventskonzert2023 werden Sie am 14. Dezember und natürlich auch noch an den Tagen danach das Konzert erleben können.

WP-Adventskonzert: Die schönsten Bilder von der Probe WP-Adventskonzert: Die schönsten Bilder von der Probe Das WP-Adventskonzert 2023: Angela Davis (Sopran), Kenneth Mattice (Bariton) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier) proben in der „Arena“ des Pressehauses in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

WP-Adventskonzert: Die schönsten Bilder von der Probe Das WP-Adventskonzert 2023: Angela Davis (Sopran), Kenneth Mattice (Bariton) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier) proben in der „Arena“ des Pressehauses in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

WP-Adventskonzert: Die schönsten Bilder von der Probe Das WP-Adventskonzert 2023: Angela Davis (Sopran), Kenneth Mattice (Bariton) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier) proben in der „Arena“ des Pressehauses in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

WP-Adventskonzert: Die schönsten Bilder von der Probe Das WP-Adventskonzert 2023: Angela Davis (Sopran), Kenneth Mattice (Bariton) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier) proben in der „Arena“ des Pressehauses in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

WP-Adventskonzert: Die schönsten Bilder von der Probe Das WP-Adventskonzert 2023: Angela Davis (Sopran), Kenneth Mattice (Bariton) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier) proben in der „Arena“ des Pressehauses in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

WP-Adventskonzert: Die schönsten Bilder von der Probe Das WP-Adventskonzert 2023: Angela Davis (Sopran), Kenneth Mattice (Bariton) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier) proben in der „Arena“ des Pressehauses in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

WP-Adventskonzert: Die schönsten Bilder von der Probe Das WP-Adventskonzert 2023: Angela Davis (Sopran), Kenneth Mattice (Bariton) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier) proben in der „Arena“ des Pressehauses in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

WP-Adventskonzert: Die schönsten Bilder von der Probe Das WP-Adventskonzert 2023: Angela Davis (Sopran), Kenneth Mattice (Bariton) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier) proben in der „Arena“ des Pressehauses in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

WP-Adventskonzert: Die schönsten Bilder von der Probe Das WP-Adventskonzert 2023: Angela Davis (Sopran), Kenneth Mattice (Bariton) und Steffen Müller-Gabriel (Klavier) proben in der „Arena“ des Pressehauses in Hagen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sauer- und Siegerland