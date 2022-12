WP gewinnt zwei Preise beim European Newspaper Award

Hagen. Ein Essay zur Impf-Debatte und ein digitales Dossier zur A-45-Brücke. Mit zwei besonderen Produkten war die WP erfolgreich. Die Hintergründe.

Die WESTFALENPOST hat gleich zwei Preise beim European Newspaper Award, einem der größten Zeitungs-Wettbewerbe Europas, gewonnen. Zum einen in der Kategorie Konzepte und Innovationen mit dem digitalen Dossier zur gesperrten Rahmedetalbrücke auf der Autobahn 45 in Lüdenscheid. Zum anderen in der Kategorie Visualisierung für einen den Essay „Die Wut der Geimpften ist überfällig“.

Gewürdigt werden mit den Preisen sowohl die Inhalte als auch deren Präsentation. Denn gute Inhalte müssen auch den Weg zu Ihren Leserinnen und Lesern finden. Am 24. European Newspaper Award nahmen 138 Zeitungen aus 22 Ländern teil. In den 19 Kategorien gab es mehr als 4000 Einreichungen, darunter wurden 313 Online-Projekte vorgelegt.

Seit der Sperrung der Rahmedetalbrücke berichtet die WP regelmäßig über die Hintergründe. Sie lässt Betroffene zu Wort kommen, befragt die Verantwortlichen kritisch und zeigt Perspektiven auf. Die besten Artikel sind in inzwischen in zwei E-Paper-Dossiers zusammengefasst, die eine Chronik und ein Nachschlagewerk für diese Megathema dieser Region geworden sind. Das Konzept und die ansprechende optische Aufmachung haben die Jury überzeugt.

„Wir möchten Fakten für die Debatte liefern“

„Die ausgezeichneten Beiträge zeigen beispielhaft, wie sehr wir uns für die Entwicklung der Region mitverantwortlich fühlen. Wir möchten Fakten für die Debatte liefern und meinungsstark Stellung beziehen“, sagt WP-Chefredakteur Dr. Jost Lübben.

Für einiges Aufsehen hat der Essay „Die Wut der Geimpften ist überfällig“ von Monika Willer im November 2021 gesorgt, erschienen in der Zeit, als es noch erhebliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens in der Corona-Pandemie gab und vieles an der Frage hing, wann denn endlich eine ausreichende Impfquote in der Gesellschaft erreicht sein würde und über das Für und Wider einer Impfpflicht gestritten wurde.

Die Meinung von Monika Willer war sehr pointiert, sie musste und sollte nicht jedem gefallen. Und diese Polarisierung drückte sich auch in einer sehr ungewöhnlichen symbolischen Optik aus. Der Beitrag hat durch Inhalt und Optik so große Aufmerksamkeit gefunden, dass es derart viele Reaktionen und Zuschriften gab, wie es die Redaktion selten erlebt hat. Ein Beispiel für Interaktivität und Debattenfreude. Kritik und Lob der Leserinnen und Leser wurden später auf einer weiteren Seite veröffentlicht – mit ähnlicher Optik.

Das A-45-Dossier als E-Paper können Sie als Abonnenten kostenlos abrufen. Noch nicht freigeschaltet? Wie das geht, erfahren Sie unter wp.de/digital-lesen.

