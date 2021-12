WP-Serie „Mein Leben“ erhält European Newspaper Award

Ausgezeichnet: Die WP-Serie „Mein Leben“ gewann beim European Newspaper Award in der Kategorie „Concept/Innovation Print“. Die Collage zeigt die damalige Titelseite zum Start in die Serie sowie einige der Serienteile.

Hagen. Die WESTFALENPOST wird für ihre Serie „Mein Leben“ mit dem renommierten „European Newspaper Award“ ausgezeichnet.

Hohe Auszeichnung für die WESTFALENPOST: Beim „European Newspaper Award“, einer der größten Zeitungswettbewerbe in Europa, gewinnt unsere Serie „Mein Leben“ einen Award in der Kategorie „Concept/Innovation Print“.

Serie „Mein Leben“: Fragen zum Miteinander in einer diversen Gesellschaft

Die Serie „Mein Leben“ umfasste im Frühsommer dieses Jahres acht Serienteile und wird bis jetzt über das Serien-Ende hinaus fortgeführt. Aus der Ich-Perspektive geben Menschen bisweilen intime Einblicke in ihr Leben in Südwestfalen. Es entstanden Geschichten über die Frage des Miteinander in der Gesellschaft, über Toleranz und die manchmal fehlende Akzeptanz von Andersartigkeit. Elementare Fragen in einer Welt, die immer diverser wird.

So berichtete uns zum Beispiel eine homosexuelle Frau von den Konflikten mit ihrer Mutter, ein junger Student über seinen Argwohn gegenüber der „Fridays for Future“-Bewegung, ein Autist über Ausgrenzung und eine schwarze Frau über Alltagsrassismus. Alle Serienteile finden Sie unter www.wp.de/mein-leben.

European Newspaper Award: Über 4000 Einsendungen von 161 Zeitungen

Über 4000 Einsendungen von 161 Zeitungen aus 24 Ländern lagen der internationalen Jury in diesem Jahr vor. Die WESTFALENPOST freut sich, erneut ausgezeichnet worden zu sein. Im vergangenen Jahr wurde die WP-Serie „Mutmacher“ prämiert, im Jahr 2019 gewann unsere Nachhaltigkeitsserie „Bin eben kurz die Welt retten“ einen Award. Der größte europäische Zeitungswettbewerb fördert auf diesem Weg besonders gelungenes Zeitungsdesign und den Austausch von Konzept-Ideen.

