Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern steigt

Was Fachleute vorausgesagt haben, ist nun im Kreis Wesel zu beobachten: Die Zahl der Corona-Patienten, die stationäre Behandlung brauchen, steigt. „Die Corona-Pandemie hat auch im Kreis Wesel in den vergangenen Wochen deutlich an Dynamik gewonnen“, teilt der Kreis Wesel mit. Das lässt sich nun auch an Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern im Kreis Wesel ablesen: 73 Corona-Patienten wurden am Freitag stationär behandelt. Davon brauchen 21 eine intensivmedizinische Betreuung, zehn müssen beatmet werden.

Zum Vergleich: Am 15. Oktober wurden kreisweit 18 Corona-Patienten im Krankenhaus behandelt, davon fünf auf der Intensivstation, einer mit Beatmung. Eine Woche später war die Zahl bereits auf 34 angestiegen (davon 13 auf der Intensivstation, vier mit Beatmung).

„Dies ist ein dramatischer Anstieg, den es jetzt zu begrenzen gilt“, so Michael Maas, Vorstandsmitglied für das Kreis-Gesundheitsamt . „Es ist ungemein wichtig, dass wir verhindern, dass unsere Intensivkapazitäten an ihre Grenzen kommen. Darum sind wir alle gefordert uns an die nun von Bund und Ländern beschlossenen Einschränkungen zu halten, damit sich möglichst wenige von den Menschen, bei denen das Risiko einer ernsthaften Erkrankung hoch ist, mit dem Corona-Virus anstecken.“

Maas appelliert: „Die geltenden Regeln und Verordnungen einzuhalten ist das eine. Aber wir alle können und müssen uns jetzt unbedingt auch in unseren Privatkontakten deutlich einschränken, um die dynamische Entwicklung der Coronapandemie zu verlangsamen. Das gilt insbesondere auch für Treffen in geschlossenen Räumen, in denen keine durchgehende Lüftung gewährleistet ist.“

„Rapide Veränderung ist zu spüren“

Die zunehmende Zahl an Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, mache sich auch im Kamp-Lintforter St. Bernhard-Hospital bemerkbar, wie Pressesprecher Jörg Verfürth mitteilt. Während vor einer Woche ein positiv getesteter Corona-Infizierter stationär behandelt werden musste, sind es – Stand Freitag – nun schon vier, die auf der Isolierstation versorgt werden. Ein weiterer Covid-19-Patient liegt auf der Intensivstation und muss mit einer Maske beatmet werden. Bei weiteren vier Patienten handelt es sich um Verdachtsfälle mit Symptomen, deren Testergebnisse noch ausstehen. „Wir haben noch Luft nach oben, was die Kapazität angeht. Der Kreis hat aber recht, es ist eine rapide Veränderung zu spüren“, sagt Verfürth. Bis zu 24 Intensivbetten und eine gleiche Anzahl an Beatmungsgeräten, stehen für Corona-Patienten derzeit zur Verfügung.

Im St. Josef-Hospital Xanten liegt die Zahl der Covid-19-Erkrankten im unteren einstelligen Bereich. „Wir versorgen derzeit durchschnittlich bis zu fünf Infizierte“, erklärt Michael Derksen, Geschäftsführer des Krankenhauses. Auch er sehe tendenziell einen Anstieg im Xantener Krankenhaus, der aktuell aber noch moderat sei. Mit Blick auf die Zahlen, die das Robert-Koch-Instituts täglich meldet, könne aber davon ausgegangen werden, dass die Kliniken in kürzester Zeit mehr Covid-19-Patienten aufnehmen müssen. „Noch ist unsere Auslastung überschaubar. Wir können die Kapazität jederzeit ausbauen“, betont Derksen.

Im St. Josef-Hospital stehen sechs Intensivbetten zur Verfügung, die bei Bedarf auf neun aufgestockt werden können. Es gibt sechs, ab November neun Beatmungsgeräte. Zudem sind zwei Isolationsstationen für Covid-19-Patienten eingerichtet. /

Ab Montag wird der Kreis Wesel als Ergänzung seiner täglichen Infektionszahlen-Meldung auch die Zahlen zu Corona-Patienten in den Krankenhäusern im Kreisgebiet täglich veröffentlichen.