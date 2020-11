Lehrpersonal: Einen weniger starken, aber dennoch bemerkbaren Rückgang, gibt es bei den Lehrern und Lehrerinnen. Binnen einer Woche ist die Zahl der Lehrer in Quarantäne auf 1911 gesunken (Vorwoche: 2313) Außerdem gibt es drei tatsächliche Infektionen unter dem Lehrpersonal weniger (Vorwoche: 138). Schulen/Klassen: Eindeutig ist der Rückgang der Fallzahlen bei den Klassenschließungen, bzw. Schulschließungen. 34 Klassen weniger sind in der Kalenderwoche 48 von einer Schließung betroffen (Insgesamt 169 Schulen). Und nur eine Schule muss wegen Corona-Infektionen komplett dicht machen. In der Vorwoche waren noch sieben Schulen im Regierungsbezirk ganz geschlossen.

Hygienemaßnahmen greifen an den Schulen in der Region

Nach Angaben des stellvertretenden Schulleiters des Gymnasiums der Stadt Meschede, Christoph Heimes, greifen die Hygienemaßnahmen der Schule mit seinen insgesamt 621 Schülern: „Die Lage entspannt sich. Wir sind morgen wieder komplett, dann läuft die Quarantäne für die letzte Klasse mit 30 Schülerinnen und Schülern ab.“ Die Zahl der positiv getesteten Schüler und Lehrer sei Anfang bzw. Mitte November - direkt nach den Herbstferien - am höchsten gewesen. Die rückläufigen Zahlen führt Heimes auch auf die strengere Maskenpflicht und den Teil-Lockdown zurück.

Das bestätigt auch Holger Köster. Der Schulleiter des Städtischen Gymnasiums in Olpe: „Seit den Herbstferien waren von unseren 850 Schülerinnen und Schülern zwei bis vier gleichzeitig in Quarantäne. Zurzeit sind es nur ein Schüler pro Woche.“ Er lobt die gute Zusammenarbeit mit den Eltern: „Es nützt ja nichts, wenn die Schüler sich Zuhause an keine Auflagen halten.“ Köster lobt die Informationspolitik aus Düsseldorf: „Mittlerweile erreichen uns die Vorgaben des Schulministeriums frühzeitig.“ Das, so betont er, sei in Pandemie-Zeiten nicht immer so gewesen.