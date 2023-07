Zeitplan für A45-Brücke steht – das sagen die Anwohner

Lüdenscheid. Das Bundesverkehrsministerium will einen schnellen Neubau der A45-Talbrücke Rahmede. Wie die Lüdenscheider zu den vorgestellten Plänen stehen.

Es ist eine gute Nachricht für die Menschen in Lüdenscheid, die Tag für Tag unter der Sperrung der Sauerlandlinie leiden. Mitte 2026 soll nach der Ankündigung aus dem Bundesverkehrsministerium von Dienstag der A 45-Verkehr wieder über die dann neugebaute Rahmedetalbrücke führen.

Besuch im Wiesental: Direkt neben der Baustelle der Talbrücke Rahnmede

Die vorige marode Brücke war am 7. Mai gesprengt worden, ihre Sperrung und ausschweifende Umleitungen plagen die Menschen in Lüdenscheid nun seit anderthalb Jahren. Direkt neben dem Wiesental liegt das Meer aus Schutt und Staub nun. Kaum ein Anwohner ist am Mittag mit den guten Neuigkeiten vor seiner Türe unterwegs. Sanft plätschert der Eggenscheider Bach durch die Gärten der liebevoll gepflegten Häuser, Blumen sprießen, Bäume vervollständigen die Kulisse. Ein Nachbar genießt den Schatten seiner Pflanzen in einer Hängematte und entspannt.

Doch direkt an seinem Zaun vorbei führt befestigter Asphalt in Richtung Altenaer Straße – die Fahrbahn trennt das Wohngebiet von der Baustelle rund um die abgerissene Talbrücke Rahmede wie eine andere Welt. Auf der einen Seite die sauerländische Idylle, Steinwüste auf der anderen. Harmonische Stille hier – und dort der zuweilen ohrenbetäubende Lärm, der den Frieden im Wiesental lahmlegt.

Verkehr in Lüdenscheid soll ab 2026 rollen

Aber das soll nicht mehr lange so sein, zumindest keine Jahrzehnte. Schenken wir den Plänen des Bundesverkehrsministeriums Glauben, soll ab Mitte 2026 der Verkehr in Lüdenscheid endlich wieder rollen. Also in knapp drei Jahren. Hier gibt es alle Infos dazu.

Anwohner, die ihr Haus ganz in der Nähe der Baustelle haben, sind skeptisch – ob das realistisch ist?

Verkehrssituation besser geworden

Frank Schliewinski grinst auf die Frage, ob es realistisch ist, dass Mitte 2026 die Umleitung durch Lüdenscheid ein Ende hat. Er schnaubt leicht. „Ach“, sagt er und winkt ab. So reagieren die meisten hier im Wiesental. „Schön wäre es, wenn’s was wird“, sagt er, während er seinen Garten Am Ostenhagen herrichtet.

Mit seinen orientalischen Figuren, dem bunten Bett und einem weißen Tischlein mit zwei Stühlen fällt das gute Stück Land direkt ins Auge. „Die Verkehrssituation ist zum Glück schon besser geworden“, sagt er. Zu Beginn der Sperrung sei es viel schlimmer gewesen.

Lkw haben Garten zerstört

Nicht so schlimm wie in der unterhalb liegenden Siedlungsstraße, in der es wegen des ohrenbetäubenden Lärms sogar neue Fenster gab. Aber trotzdem: schlimm.

Ein Auto nach dem anderen sei in die abgelegene Straße gefahren, um zurück auf die Autobahn zu kommen. Und hätte dann in der Sackgasse gestanden: „Wir hatten sogar einen Siebentonner hier oben. Die schweren Fahrzeuge haben unseren Garten kaputtgemacht“, schildert Schliewinski seine Erlebnisse von den Anfängen.

Er ist dankbar, dass das nicht mehr so ist. Und auch wenn er nicht glaubt, dass sich der 2026-Plan halten lässt, hat er eine klare Meinung zu dem ganzen Thema: „Sich aufzuregen nützt nichts. Entweder es klappt, oder es klappt nicht. Ändern tun wir daran nichts.“

30er- und Lkw-freie Zonen

Ähnlich locker sieht auch Margit Wagener das Vorhaben. Gemeinsam mit ihrem Mann lebt sie am Ulmenweg. Der Lärm der Maschinen an der ehemaligen Brücke kommt auch hier an, selbst wenn die Wohngegend etwas weiter entfernt ist. „Wir sind beide bereits in Pension“, erklärt sie.

Natürlich würden auch sie immer wieder in den Stau geraten, der sich zeitweise durch die gesamte Stadt zieht. Doch auch sie begrüßt die 30er- und Lkw-freien Zonen. Beim angepeilten Fertigstellungsdatum für die Talbrücke muss auch sie schmunzeln.

Sprengung auch verzögert

„Das werden wir sehen“, sagt sie und fügt hinzu: „Es handelt sich dann ja auch erstmal nur um die Ersatzbrücke, wahrscheinlich einspurig.“ Einen Baustellen- und Lärmstopp würde das nicht bedeuten – Margit Wagener rechnet mit einer längeren Wartezeit, bis wirklich wieder alles „im Grünen“ ist.

Doch auch die Lüdenscheiderin möchte sich nicht ärgern. Obwohl es Gründe gäbe. „Zuletzt haben wir noch einen Spaziergang gemacht und die Baustelle gesehen. Warum sie noch nicht mit den ersten Pfeilern angefangen haben, weiß ich nicht“, so Wagener. „Aber die Sprengung hat sich ja auch schon verzögert.“

Teile der Altenaer Straße werden bereits erneuert

Dass es aber immerhin vorwärts geht an der A 45, davon überzeugen sich die Anwohner auch selbst, wenn sie „unter“ der ehemaligen Brücke hergehen. Zahlreiche Bagger schaffen letzte Reste des Bauwerks weg, häufen Stahlträger und andere Bauteile mitten in der Steinwüste zu Bergen auf, die jedes Mal dumpf ächzen, wenn ein Teil fällt.

Eine Rentnerinnentruppe beobachtet das Spektakel, ein Mann fotografiert und filmt durch die Absperrungen. Auf der Straße nebenan stehen die Autos, mal in langen Schlangen, dann fließt der Verkehr wieder. Bis die nächste Ampel kommt, denn Teile der Altenaer Straße müssen bereits erneuert werden.

Schlaglöcher in der ganzen Stadt

Und nicht nur hier machen die abertausenden Pkw und Lkw dem Asphalt zu schaffen. „Wir haben in dieser Stadt teils Schlaglöcher, da können Kinder drin spielen“, sagt Elijahs Strung, gebürtiger Siegener, der mittlerweile auch in Lüdenscheid wohnt.

Seine Forderung an die Stadt ist klar: Es muss etwas getan werden, und zwar schnell. „Ich habe mir deswegen schon zweimal mein Auto fast kaputtgemacht, das kann doch nicht sein!“ An der Brunscheider Straße, die als Umleitung dient, zum Beispiel, würde die Straße mit jedem Tag katastrophaler.

Schneller Neubau wäre Segen

Dass die Brücke bis 2026 fertig wird, ist für ihn realitätsfern. Seit einem halben Jahr arbeitet Strung an der Total-Tankstelle an der Altenaer Straße. „Ich habe wohl gehört, dass die Kunden seit der Sperrung der A 45 weniger geworden sind“, sagt er.

Für Unternehmen wie dieses wäre ein schneller Neubau ein Segen. Und erst recht für die Menschen in Lüdenscheid.

