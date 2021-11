Tod im Polizeigewahrsam: Schwester zeigt Polizisten an

Wuppertal/Düsseldorf. Nach dem Tod eines 25-Jährigen im Polizeigewahrsam hat dessen Schwester Anzeige gegen Polizisten erstattet. Reul spricht von „tragischem Fall“.

Nach dem Tod eines 25-Jährigen im Polizeigewahrsam in Wuppertal hat dessen Schwester Strafanzeige gegen mehrere Polizisten erstattet. Das hat die Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Donnerstag auf Anfrage mitgeteilt. Zuvor hatte „Radio Wuppertal“ berichtet.

Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hat den Tod des 25-jährigen Wuppertalers in Polizeigewahrsam unterdessen als „tragischen Fall“ bezeichnet. Diesen müsse „man nicht in den Medien breittreten“, sagte er am Donnerstag im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags. Laut bisherigem Ermittlungsstand starb der Mann vermutlich an einem Herzinfarkt in Verbindung mit Drogenmissbrauch.

Innenminister Herbert Reul (CDU) äußerte sich im Innenausschuss des Landtags zu dem Wuppertaler Fall. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

„Unabhängig von den Gründen macht der Tod eines so jungen Menschen immer betroffen“, betonte Reul. Die SPD-Fraktion hatte die aktuelle Viertelstunde im Innenausschuss beantragt. Bereits vor der Sitzung des Innenausschusses hatte Reul betonte, dass es sich um „keine Sache der Polizei“ handele. Es sei alles „ordnungsgemäß, was da abgelaufen ist“.

Tod im Polizeigewahrsam: Polizei Hagen hat Ermittlungen übernommen

Laut den Ermittlungen hatte in den frühen Morgenstunden des 1. Novembers ein Taxifahrer die Polizei alarmiert. Der 25 Jahre alte Mann habe sich mit seiner Schwester gestritten, das Geschehen habe sich aus dem Taxi auf die Straße verlagert. Als die Polizei eintraf, habe der Mann seine Schwester bereits verletzt gehabt und die insgesamt drei Beamtinnen und Beamten angegriffen. Diese hätten den Mann daraufhin gefesselt, hieß es. Im anschließenden Polizeigewahrsam habe ein Arzt dem Mann dann eine Blutprobe entnommen, worauf der 25-Jährige bewusstlos wurde.

Tod in Polizeigewahrsam:Kriminologe spricht von Skandal

Die Beamten in der Wache und ein Arzt sowie ein herbeigerufener Notarzt hätten etwa eine Stunde lang versucht, den Mann zu reanimieren, erklärte der Innenminister. Der 25-Jährige sei schließlich um 07.25 Uhr im Polizeigewahrsam gestorben. Die Ermittlungen hatte die Polizei Hagen übernommen. (epd)

