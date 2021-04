Tödliche Attacke auf 64-Jährige - Mutter schwer verletzt

Haan. 45-Jähriger soll seine Ex-Freundin erstochen und auch deren Mutter lebensgefährlich verletzt haben. Am Am kann die Polizei den Mann festnehmen.

Ein 45-jähriger Mann steht nach Polizeiangaben unter dem dringenden Tatverdacht, seine 64 Jahre alte ehemalige Lebensgefährtin in Haan im Kreis Mettmann mit ein spitzen Gegenstand erstochen zu haben. Auch die 84-jährige Mutter der Frau erlitt lebensgefährliche Stichverletzungen, wie die Ermittler am Freitagabend mitteilten. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Bluttat soll ein Streit vorangegangen sein.

Angehörige hatten die beiden Frauen demnach gegen 16.10 Uhr in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Allestraße gefunden. Der Verdächtige sei später - gegen 18.40 Uhr - von Rettungskräften der Feuerwehr im Bereich des Hildener Rathauses stark alkoholisiert aufgegriffen und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Von dort war dann die Polizei alarmiert worden.

Die genauen Hintergründen der Tat und das Motiv sind laut Polizei noch unklar. Eine Mordkommission unter der Leitung des Polizeipräsidiums Düsseldorf habe die Ermittlungen aufgenommen. (dpa/red)