Tragische Badeunfälle in Köln und Lünen - zwei Tote

Am Datteln-Hamm-Kanal in Lünen suchten Rettungskräfte über Stunden nach einem Vermissten. Er konnte geborgen werden, starb aber später in einem Krankenhaus.

Lünen/Köln. In Lünen und in Köln hat es zwei tragische Badeunfälle gegeben. 13-Jährige und 20-Jähriger sterben im Krankenhaus. Die Hilfe kam für sie zu spät.

in 20 Jahre alter Mann ist bei einem Badeunfall im Datteln-Hamm-Kanal in Lünen ums Leben gekommen. Der Mann wollte mit seinen Freunden schwimmend den Kanal überqueren und war plötzlich verschwunden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Der Polizei zufolge suchten Rettungskräfte am Mittwochabend mehrere Stunden nach dem Vermissten. Etwa drei Stunden nach dem Notruf fanden Taucher den Mann im Wasser und brachten ihn ans Ufer. Der Rettungsdienst habe umgehend mit den Reanimationsmaßnahmen begonnen. Der 20-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb.

13-Jährige nach Badeunfall in Köln auf Intensivstation

Eine 13-Jährige, die in Köln aus dem Rather See geborgen wurde, wurde zunächst in einem Krankenhaus noch intensivmedizinisch betreut. Am Donnerstagmittag teilte die Kölner Polizei mit dass das Mädchen am Vormittag trotz der eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen im Krankenhaus gestorben sei.

Das Mädchen war am Mittwochabend mit einer Freundin in dem See geschwommen und plötzlich verschwunden, erklärte die Feuerwehr am Mittwoch. Rettungskräfte hatten aus der Luft, vom Land, auf und unter Wasser nach der Vermissten gesucht. Schließlich fanden Taucher die 13-Jährige in etwa zweieinhalb Meter Tiefe und brachten sie an Land. Der Rettungsdienst hatte umgehend mit Reanimationsmaßnahmen begonnen, die im Rettungshubschrauber fortgesetzt wurden.

Der Polizei zufolge gehört der See zu einem Kieswerk. Baden sei dort nicht erlaubt. Die Freundin des Mädchens und Familienangehörige wurden von der Feuerwehr und zwei Seelsorgern betreut, wie es hieß. (dpa)

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region