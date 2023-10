Trödelmärkte in NRW: Diese Flohmärkte bietet der Herbst 2023

Beliebte Flohmärkte in NRW

Essen. Nordrhein-Westfalen hat im Herbst und Winter 2023 noch viele Trödelmärkte im Angebot. Die große Übersicht über die Flohmärkte der NRW-Städte.

Auch wenn die Hochsaison der Trödelmärkte mit dem Sommer bereits vorbei ist: Es gibt noch genug Möglichkeiten für Flohmarktbesuche.

mit dem Sommer bereits vorbei ist: Es gibt noch genug Möglichkeiten für Flohmarktbesuche. Oktober, November, Dezember: An diesen Terminen können sIe noch feilschen.

Hier gibt es die Übersicht: Dort finden im Herbst und Winter 2023 in NRW Flohmärkte statt.

Trödelmärkte 2023 in Duisburg

In Duisburg gibt es den Mittwochströdelmarkt am Sportpark und den Ruhrorter Hafentrödel. Der Veranstalter Duisburg Kontor richtet sie aus.Bereits beendet ist die Trödelsaison für den Rheinpark-Trödel und den Altmarkt-Trödelmarkt.

Der Mittwochströdelmarkt findet immer mittwochs auf dem Parkplatz 2 (Kalkweg/Ecke Kruppstraße) von 8 bis 14 Uhr statt. Die Saison endet am 25. Oktober.

Der Ruhrorter Hafentrödel erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Mit Blick auf den Rhein kommen Schnäppchenjäger hier am Wochenende auf ihre Kosten. Der Trödel auf der Mühlenweide findet ein letztes Mal in diesem Jahr am 14. und 15. Oktober statt.

Flohmärkte Gelsenkirchen: Feilschen an der Trabrennbahn

Der Trödelmarkt an der Trabrennbahn in Gelsenkirchen findet auch 2023 statt. Beinahe täglich stellen private und gewerbliche Aussteller ihre Waren hier zum Verkauf. Im Oktober, November und Dezember wird montags, mittwochs, freitags und samstags getrödelt. An Allerheiligen, 1- November, und am zweiten Weihnachtsfeiertag wird pausiert.

Nicht weniger beliebt ist der große Trödel an der Gelsenkirchener Veltins-Arena. Zweimal pro Woche können Flohmarkt-Fans hier stöbern. Dienstags und samstags findet der Trödel jeweils von 6 bis 14 Uhr statt - bis Jahresende 2023. Wenn der FC Schalke 04 samstags ein Heimspiel hat, fällt der Markt aus.

Trödelmarkt in Herne 2023: Revierpark Gysenberg

Beliebt ist auch der Trödelmarkt im Herner Revierpark Gysenberg, den es bereits seit 1972 gibt. Bis zu 130 Aussteller besetzen dort die Park-Promenade. Für 2023 stehen keine weiteren Termine an.

Trödelmarkt in Bochum 2023

Am 29. Oktober und 26. Dezember finden die beiden letzten Flohmärkte bei Globus, ehemals Real, statt. Von 11 bis 18 Uhr darf nach Herzenslust getrödelt werden.

Ebenfalls sehr beliebt ist der Baby- und Kinderflohmarkt am Kemnader See (Parkplatz P2) - hier lohnt sich das Shoppen rund um den Nachwuchs dienstags von 6 bis 14 Uhr.

Der Ruhrpark bietet ebenfalls die Möglichkeit zu trödeln. Am 5. November und 3. Dezember öffnet der Markt von 11 bis 17 Uhr.

Am 21. Oktober, 18. November und 16. Dezember haben Schnäppchenjäger von 6 bis 15 Uhr die Möglichkeit, nach neuen Lieblingen zu suchen. Auf dem Rathaus-Flohmarkt in Bochum gibt es keine Neuwaren.

Im Jahrhunderthaus Bochum findet einmal im Monat der Mädelsflohmarkt statt. Von 11 bis 17 Uhr können Besucherinnen am 15. Oktober, 12. November und 10. Dezember shoppen. Der Eintritt kostet 4 Euro.

Der Trödelmarkt an der Bochumer Uni hat keine weiteren Termine.

Essener Trödelmärkte 2023

Unter den Essener Trödelmärkten ist der Markt auf dem Gelände des Autokinos einer der beliebtesten. Der Trödel findet immer donnerstags von 6 bis 15 Uhr statt, der Eintritt ist frei. Angeboten werden Neu- und Gebrauchtwaren.

Der Trödel im Essener Zentrum auf dem Ikea-Gelände findet einmal monatlich statt. Auch bei schlechtem Wetter ist ein Besuch möglich, denn viele Stände sind überdacht. Die nächsten beiden Termine sind am 19. November und am 10. Dezember.

Seit mehr als 30 Jahren findet immer samstags ein Trödel an der Universität Essen statt.

Flohmärkte in Mülheim: Im Herbst 2023 trödeln

Einer der beliebtesten Flohmärkte ist der Markt am Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim. Am 5. November und 3. Dezember kann hier von 10 bis 18 Uhr gehandelt werden.

Der Trödelmarkt an der Metro in Dümpten ist fester Bestandteil der Mülheimer Flohmarkt-Szene: Jeden Monat wird hier allerhand Gebrauchtes angeboten. Die nächsten Möglichkeiten gibt es am 12. November und dem 10. Dezember von 11 bis 18 Uhr.

Trödelmarkt in Düsseldorf: Märkte im gesamten Stadtgebiet

Zu den bekanntesten Flohmärkten in Düsseldorf gehört der Trödel- und Antikmarkt auf dem Aachener Platz in Bilk. Er startet samstags und hat von 8.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet.

In Benrath findet auf dem Schützenplatz samstags ein Flohmarkt statt. Die Schnäppchenjagd geht von 7 bis 14 Uhr.

Außer an Feiertagen bietet sich sonntags auch der Trödelmarkt auf dem Schützenplatz in Garath an. Mit Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr eignet er sich für Langschläfer.

Auf dem Düsseldorfer Radschlägermarkt geht es von 11 bis 17 Uhr rund. Am 15. Oktober, 12. November und 10. Dezember sind die nächsten Termine.

Flohmärkte 2023 im Kreis Wesel: Diese Märkte steigen

Die Märkte "Am Schornacker" sind verlegt worden und sind jetzt bei Globus (ehemals Real) in Wesel zu finden. Am 17. Dezember öffnet der Markt von 11 bis 18 Uhr.

In Dinslaken ist die ehemalige Trabrennbahn Zentrum der Flohmarktfreunde - immer mittwochs und samstags von 6 bis 14 Uhr.

In Moers ist unter anderem der Hallenmarkt in der Bankstraße 8c samstags von 9 bis 16 Uhr regelmäßiger Anlaufpunkt.

Trödelmarkt in NRW: Das sind die Adressen in Dortmund

In Dortmund findet donnerstags seit über 20 Jahren ein Flohmarkt an der Galopprennbahn in Wambel von 7 bis 13 Uhr statt. Überwiegend trödeln dort private Anbieter. Der Familientrödel findet dort an jedem letzten Sonntag im Monat von 11 bis 17 Uhr statt.

An der Technischen Uni Dortmund findet jeden Samstag ein Trödel von 7 bis 14 Uhr statt.

Der Trödelmarkt im Rodenbergpark, im Westpark, Fredenbaumpark und der Flo(h)rian planen 2023 keine weiteren Termine.

Anmerkung: Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit - es handelt sich hierbei um eine Auswahl. Wir nehmen gerne neue Trödelmärkte in unsere Liste mit auf. Kurzfristige Verschiebungen oder Ausfälle bitte vorher im Internet checken.

