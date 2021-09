Fahndung Unbekannte Tote in Zelt: Polizei Münster klärt Identität

Münster. Nach dem Fund einer Leiche bei Münster hat die Polizei die Identität der Toten geklärt. Es war eine 45-jährige Wohnungslose aus dem Ruhrgebiet.

Zwei Wochen nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Zelt am Dortmund-Ems-Kanal in Münster hat die Polizei die Identität der Toten geklärt.

"Durch die Öffentlichkeitsfahndung gingen bei der Polizei mehrere Hinweise auf eine Frau ohne festen Wohnsitz aus dem Ruhrgebiet ein", teilte die Polizei Münster am Mittwoch mit. Eine DNA-Untersuchung beim Institut für Rechtsmedizin am Uniklinikum Münster habe "zweifelsfrei bestätigt, dass es sich um die 45-Jährige handelt", berichtete die Polizei.

Tote Frau war vierfache Mutter

Laut Polizei habe die Frau vor ihrem Tod länger in dem Zelt gelebt. Vor Ort sichergestellt Notizen hätten zu erkennen gegeben, dass sie oft in Krankenhäusern behandelt worden sein soll.

Nähere Angaben zur Todesursache machte die Polizei nicht. Es habe keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen gegeben, teilte die Polizei mit. Dies habe eine Obduktion der Leiche ergeben. Den Informationen der Öffentlichkeitfahndung nach habe es sich um eine vierfache Mutter gehandelt. (Red.)

