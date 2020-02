A31 bei Gescher gesperrt – Lkw-Fahrer stirbt bei Unfall

Auf der A31 bei Gescher starb in der Nacht zu Donnerstag ein Lkw-Fahrer, nachdem er mit einem Container kollidierte, der auf der Fahrbahn lag. Foto:

Gescher. Ein Lkw ist auf der A31 mit einem Container kollidiert, der auf der Fahrbahn lag, der Fahrer starb. Die A31 bei Gescher ist bis mittags gesperrt.

Nach einem tödlichen Lastwagen-Unfall in der Nacht zu Donnerstag ist die A31 bei Gescher (Münsterland) in Richtung Gronau noch bis mindestens 12 Uhr voll gesperrt, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Der Verkehr werde an der Anschlussstelle Gescher/Coesfeld abgeleitet.

Ein 50-Jähriger aus Niedersachsen sei in der Nacht zum Donnerstag mit seinem Lkw auf einen Container geprallt, der auf der Fahrbahn lag. Rettungskräfte konnten den Fahrer nur noch tot aus einem Führerhaus bergen. Im Anschluss seien zudem drei Autos in den Lkw gekracht. Die Insassen kamen jedoch mit leichten Verletzungen davon.

Warum und wie lange der mit Eisenteilen beladene Container auf der Autobahn lag, war am frühen Morgen nach Angaben des Sprechers noch unklar. Rund 500 Meter hinter der Unfallstelle habe ein Lkw auf dem Standstreifen gestanden, dem der Container wohl zuzuordnen sei. Ein Gutachter sei vor Ort und nehme den Fall auf. (dpa)