A44 war nach Lkw-Unfall bei Unna für Stunden gesperrt

Auf der A44 bei Unna war in der Nacht zu Mittwoch ein Tanklastzug umgestürzt. Die Fahrbahn Richtung Kassel wurde gesperrt.

Unna. Die A44 war seit der Nacht zu Mittwoch bis in den Vormittag bei Unna in Fahrtrichtung Kassel gesperrt. Ein Tanklastzug war umgestürzt.

Nach einem Lkw-Unfall bei Unna war die Autobahn 44 am Mittwoch für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Kassel gesperrt worden. Nach Auskunft der Autobahnpolizei war ein Tanklaster kurz vor dem Kreuz Werl umgestürzt. Die Bergungsarbeiten liefen auch am Morgen noch.

Die A44 war seit der Nacht zwischen der Anschlusstelle Unna-Ost und dem Kreuz Werl in Fahrtrichtung Kassel gesperrt. Für 10 Uhr war das Ende der Sperrung in Aussicht gestellt worden. Laut dem Portal Verkehr.NRW ist die Autobahn inzwischen wieder frei. Zwischen Unna-Ost und Werl meldete der WDR gegen 10 Uhr insgesamt 4 Kilometer Stau.

Lkw-Unfall auf A44: Mehrere Tausend Liter Heizöl liefen aus

Der Unfall geschah um 0.25 Uhr, teilte die Polizei mit. Verletzte gab es nicht, hieß es. Aus bislang ungeklärten Gründen sei der Lastzug von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gerast. Dabei stürzte der Lkw um und blieb auf dem Rechten Fahrstreifen liegen. Mehrere Tausend Liter Heizöl liefen aus.

Nach Auskunft der Polizei sollte der Tanklastzug bis gegen 7.30 Uhr vom verbliebenen Heizöl leer gepumpt werden. Im Anschluss wurde das Fahrzeug aufgerichtet und abgeschleppt, sagte eine Polizeisprecherin. Zudem musste die Fahrbahn von Ölresten gereinigt werden. (dae)