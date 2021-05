Aufgemaltes Hakenkreuz in Polizei-Streifenwagen entdeckt

Beim Herunterklappen der Sonnenblende in dem Streifenwagen entdeckte eine Polizistin ein aufgemaltes Hakenkreuz.

Bielefeld. Beim Herunterklappen der Sonnenblende entdeckte eine Polizistin im Kreis Lippe ein Hakenkreuz. Staatsschutz untersucht, wer es nun aufgemalt hat.

In einem Streifenwagen der Polizei im Kreis Lippe hat eine Beamtin ein aufgemaltes Hakenkreuz entdeckt. Nach einer Meldung an ihre Vorgesetzten nahm der Staatsschutz beim Polizeipräsidium Bielefeld Ermittlungen auf, wie das Präsidium am Freitag mitteilte.

Als die Polizistin am Freitagmorgen die Sonnenblende auf der Fahrerseite heruntergeklappt habe, sei ihr das Hakenkreuz an der Decke des Wagens aufgefallen. Das Zeichen ist dem Polizeipräsidium zufolge nur sichtbar, wenn die Sonnenblende heruntergeklappt ist. Es ist sei anderthalb mal anderthalb Zentimeter groß.

Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Wer das Hakenkreuz in den Streifenwagen malte, war zunächst unklar. Das Auto sei am 12. Mai von der Polizei Lippe neu übernommen worden. Da der Wagen kürzlich in einer Werkstatt gewesen sei, kämen nicht nur Polizisten infrage.

„Fest steht: Das Hakenkreuz ist ein verfassungsfeindliches, verbotenes Symbol“, erklärte die Bielefelder Polizeipräsidentin Katharina Giere. Die Polizei werde alles daran setzen, den Verantwortlichen ausfindig zu machen. „Die Schmiererei ist unerträglich“, erklärte Giere.

