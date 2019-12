Bielefeld. Nach einer Fahrerflucht ist ein Senior in Bielefeld handgreiflich geworden - mit einem Gabelstapler. Auch Polizisten bedrohte er.

Bielefeld: Aggressiver Senior setzt Auto mit Gabelstapler um

Ein Streit zwischen einem Senior am Steuer eines Lastwagens und einem Autofahrer ist in Bielefeld eskaliert. Nach einer Fahrerflucht hatte der Autofahrer den Lkw-Fahrer bis zu einer Garage verfolgt. Dort gerieten sich beide mächtig in die Haare.

Der Lkw-Fahrer, ein 70-Jähriger aus Bielefeld, hatte zuvor gegen 15 Uhr mit einem Kastenwagen auf einer Straße in einem Gewerbegebiet in Bielefeld-Dalbke einen 24-jährigen Mann aus Gütersloh mit einem Außenspiegel beim Vorbeifahren an dessen Rucksack touchiert und war weitergefahren. Der 24-Jährige verfolgte den Lkw bis der auf einem Firmengrundstück in der Nähe in einer Garage einparkte. Dort versperrte der 24-Jährige mit seinem Opel dem Lkw die Ausfahrt und alarmierte die Polizei.

Senior drohte, auch Polizeiauto mit Gabelstapler wegzusetzen

Weil der Opel-Fahrer den Wagen nicht wegfahren wollte, schritt der Lkw-Fahrer zur Tat, berichtete am Dienstag die Polizei. „Er stieg in einen Gabelstapler, hob damit den Opel in die Luft, fuhr ihn vom Grundstück und setzte ihn auf einer Verkehrsinsel der anliegenden Straße ab“, teilte die Polizei mit.

Die Situation entkrampfte sich allerdings nicht. Als die Polizei eintraf, habe sich der Bielefelder auch gegenüber den Polizisten aggressiv gezeigt, heißt es im Polizeibericht. „Er bedrohte die Beamten, auch ihren Streifenwagen vom Grundstück zu setzen“, teilte die Polizei mit. Dazu sei es nicht mehr gekommen. „Es ist gelungen, ihn verbal zu beruhigen“, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Die Polizisten hätten den Führerschein des Lkw-Fahrers sicher gestellt. Ein Strafverfahren gegen den 70-Jährigen sei eingeleitet worden, erstmal wegen des Verdachts der Unfallflucht. Möglicherweise kommt auch Sachbeschädigung hinzu, hieß es bei der Polizei: „Inwieweit der Opel Schäden davon trug, wird noch geprüft“. Der 24-jährige Opel-Fahrer habe nach dem Vorfall über Rückenschmerzen geklagt, teilte die Polizei mit. (dae)