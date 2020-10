Bulle geboren! Polizisten aus Werdohl helfen kalbender Kuh

Werdohl/Halver. Zwei Polizisten aus Werdohl haben auf einer Weide einer kalbenden Kuh geholfen. Deren ‘Baby’ hatte das passende Geschlecht.

Wenn die Polizei die Geburt eines „Bullen“ meldet, dann sollte man das wörtlich nehmen: Zwei Polizisten haben sich in Werdohl als Geburtshelfer betätigt. Die Streifenbeamtin und ihr Kollege waren auf einer Weide einer kalbende Kuh zu Hilfe gekommen.

Ein Spaziergänger hatte die Kuh am Sonntag an der Straße Am Höltchen am Rand des Werdohler Ortsteils Pungelscheid entdeckt und den Polizeinotruf gewählt. Eine Polizeistreife wurde zum Ort des Geschehens geschickt - und legte direkt Hand an.

„Dort lag die Kuh am leichten Hang mit dem Kopf nach unten. Die Vorderläufe des Kälbchens und ein Teil des Kopfes schauten schon aus ihrem Hinterleib heraus“, berichtete am Montag die Polizei im Märkischen Kreis unter der Überschrift: „Ein neuer Bulle ist geboren“.

Polizisten zogen an den Vorderläufen, immer wenn die Kuh presste

Die Polizei, dein Freund und Geburtshelfer...: Selfie nach dem erfolgreichen Einsatz. Foto: Polizei Märkischer Kreis

Was da zu tun war, dürfte auf Polizeilehrgängen eher nicht unterrichtet werden. Doch die Polizistin und ihr Kollege taten instinktiv das Richtige: Sie packten das ‘Baby’ an seinen Vorderläufen und zogen immer dann, wenn die Kuh ihre Presswehen hatte.

„Nach einigen Minuten kam das ganze Kalb zum Vorschein“, teilte die Polizei mit. Damit war der Job jedoch noch nicht erledigt: Die uniformierten Notfall-Hebammen befreiten den Kopf des Kalbs noch von der Fruchtblase und beobachteten dann mit Erleichterung, dass das kleine Tier „schnell anfing, eigenständig zu atmen“, berichtete die Polizei.

„Mutterkuh und Polizeibeamte waren nach dem Einsatz entkräftet“

Befriedigender kann ein Einsatz wahrscheinlich kaum laufen: „Der junge Bulle wurde von Minute zu Minute lebendiger“, teilte die Polizei mit. „Nicht nur die Mutterkuh, sondern auch die Polizeibeamten waren nachher entkräftet und ‘erleichtert’“.

Klar, dass die Beamten den Moment der Freude auch per Selfie festhielten. Der Bauer, der zwischenzeitlich am Ort des Geschehens eingetroffen war, dokumentierte die Szene ebenfalls im Bild.

Kuh-Besitzer überrascht von Frühgeburt

Es habe sich um eine Frühgeburt gehandelt, habe der Bauer berichtet. Er sei laut Polizei von der Nachricht der Geburt „ziemlich überrascht“ gewesen. Anschließend haber der Landwirt der Kuh und dem Kalb auf die Beine geholfen, und beide auf seien Hof nach Halver gebracht.

Auch für die Polizei im Märkischen Kreis war der Einsatz ungewöhnlich: „Wir haben zwar öfter Zwischenfälle mit Tieren“, sagte ein Sprecher: ausgebüxte Schweine, Pferde, die von ihrer Weide ausgebrochen sind oder auch schon eine Kuh, die in einer Grube eingebrochen war. Dass es aber auf eine Geburtshilfe hinauslaufe, sei dann doch „außergewöhnlich“, sagte der Sprecher, der es schön fand zu zeigen, „dass Polizei nicht nur dazu ist, Vergehen zu ahnden, sondern auch auf andere Weise hilft“. (dae)