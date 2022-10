Ein letzter Wunsch im Hospiz: Großvater erhält Pferdebesuch

Essen/Schwerte. Lea Mause erfüllte ihrem Großvater einen seiner letzten Wünsche: Zusammen mit ihrem Pferd besuchte sie ihn im Hospiz Schwerte.

Einen ganz besonderen Wunsch erfüllte Lea Mause ihrem Großvater im Hospiz Schwerte: Mit ihrem Pferd besuchte sie ihren mittlerweile verstorbenen Opa und erfreute damit auch andere Gäste.

Lea Mause: „Opa wollte das Pferd noch mal sehen“

Unerwartet sollte der Besuch bei ihrem 73-jährigen Großvater noch etwas besonderes bereithalten: Schon vor einiger Zeit hatte ihr Großvater den Wunsch geäußert, das Pferd noch einmal zu sehen. So hat die 18-jährige Lea Mause ihr Pferd auf den Hänger geschnallt und mit in das Hospiz gebracht. Dort wurde es vorsichtig durch das umgebaute Wohnhaus bis in das Zimmer geführt.

Eine sehr emotionale Situation für alle Beteiligten, denn ihr Großvater hatte den Besuch nicht erwartet: Er hatte geschlafen und die 18-Jährige wollte ihn nicht wecken. . „Unser Pferd hat ihn sofort erkannt und sich zu ihm gewendet“, sagt die junge Frau.

Hospiz Schwerte: Ein weiterer Gast erfreute sich am Besuch des Pferdes. Foto: Hospiz Schwerte

Hospiz Schwerte: „Wir wollen unseren Gästen immer eine Freude machen“

„Wir schauen immer, wie wir unseren Gästen eine Freude machen können“, hieß es dort. Das Pferd war auch sehr umgänglich. Ruhig und unaufgeregt ließ es sich durch das Haus führen. Auch ein weiterer Hospiz-Gast durfte das Pferd streicheln und war sichtlich erfreut. Auf Facebook hat das Hospiz die Bilder zum Besuch gepostet.

Ein tierischer Besuch ist im Hospiz Schwerte ist aber keine Seltenheit. So haben schon Vögel, Hunde oder auch Katzen das Hospiz und die Bewohner besucht. „Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen und wenn Tiere dazu beitragen, dann dürfen diese gerne kommen“, heißt es.

