Großeinsatz In Haus randaliert: SEK überwältigt Waffenbesitzer in Hamm

Hamm. Ein Spezialkommando der Polizei hat am Samstag in Hamm einen Randalierer überwältigt. Der Waffenbesitzer hatte sich in seiner Wohnung verschanzt.

Ein Mann aus Hamm hat am Samstagnachmittag die Polizei inklusive Spezialkommando auf den Plan gerufen. Der 50-Jährige randalierte so massiv in dem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bockum-Hövel, dass die Nachbarn den Notruf wählten.

Schon am Vortag war der Mann wegen einer massiven Ruhestörung aufgefallen, die die Polizei nicht näher beschrieb. Als die Polizei am Samstag wieder an der Kleinstraße anrückte, verschanzte sich der 50-Jährigen in seiner Wohnung und lehnte jegliche Kommunikation ab.

Randalierer hatte mehrere Waffen in der Wohnung

Die Polizei erfuhr, dass der Randalierer mehrere Waffen besitzt. Deshalb kam ein Spezialeinsatzkommando dazu – der Mann wurde in seiner Wohnung überwältigt und in Gewahrsam genommen. Er wurde leicht verletzt.

Eine zwangsweise Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik werde derzeit geprüft, heißt es im Polizebericht. Die Waffen wurden sichergestellt.

