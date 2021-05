Kleinkind fährt Auto gegen Hauswand und verletzt sich schwer

Lünen. Ein zweijähriger Junge hat in Lünen ganz allein den Wagen seiner Mutter gestartet und einen Unfall verursacht. Das Kind kam in eine Klinik.

Ein zwei Jahre alter Junge hat in Lünen-Brambauer ganz allein den Wagen seiner Mutter gestartet und einen Unfall verursacht. Dabei wurde das Kind schwer verletzt, wie die Dortmunder Polizei am Montag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte die Mutter am vergangenen Freitag mit ihrem Sohn in das Auto einsteigen, ging aber noch einmal zurück in die Wohnung. Der Junge lief daraufhin allein mit dem Schlüssel in der Hand zum Auto, nahm auf dem Fahrersitz Platz und startete den Wagen.

Auto kracht gegen Hauswand - Airbags lösten aus

Das Auto scherte laut Polizei daraufhin aus, überquerte die Straße und fuhr schließlich so schnell gegen eine Hauswand, dass die Airbags auslösten. Bei dem Unfall erlitt das Kind schwere Verletzungen. Der fast dreijährige Junge musste zur Versorgung in eine Klinik gebracht werden. (red/dpa)

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Westfalen