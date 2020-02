Lienen: Polizei ermittelt nach Tod eines Feuerwehrmanns

Bei der Gasexplosion in dem Wohnhaus in Lienen im Kreis Steinfurt sind fünf Feuerwehrleute verletzt worden. Ein 19 Jahre alter Feuerwehrmann kam bei dem Einsatz ums Leben.

Lienen. Bei einer Gasexplosion in Lienen starb ein Feuerwehrmann. Die Polizei untersucht, ob die Explosion vorsätzlich herbeigeführt wurde.

Zwei Tage nach dem Tod eines jungen Feuerwehrmanns bei einer Gasexplosion in Lienen im nördlichen Münsterland hat die Polizei in Münster eine Mordkommission eingerichtet. „Die intensiven Ermittlungen am Wochenende deuten darauf hin, dass die Explosion durch Gasaustritt vorsätzlich herbeigeführt wurde“, erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag.

Ermittler fanden im Keller des Hauses eine Gasflasche

Im Keller des Haues wurde laut Mitteilung eine Gasflasche gefunden. Vermutlich sei das Gas aus dieser Flasche ausgetreten. „Die Ermittlungen hierzu stehen noch ganz am Anfang“, sagte Botzenhard. Die Obduktion der Leiche des Feuerwehrmannes sei angeordnet worden. Auch am Montagmorgen konnten die Ermittler das einsturzgefährdete Gebäude nicht betreten, um zu klären, wie es zu der Explosion kommen konnte.

Die Feuerwehrleute waren am Samstag in das Wohnhaus im Kreis Steinfurt gerufen worden. Bewohner hatten Gasgeruch festgestellt und sich selbst in Sicherheit gebracht, bevor es zur Explosion kam. Die Detonation hatte das Haus teilweise zum Einsturz gebracht.

Feuerwehr Lienen trauert um toten Feuerwehrmann Stefan (19)

Der 19-Jährige wurde nach komplizierten Bergungsarbeiten tot gefunden. Ein anderer Feuerwehrmann kam schwer verletzt ins Krankenhaus, weitere wurden verletzt. Das Wohnhaus wurde mit Drahtseilen und Stützen gesichert.

Bei Facebook trauert die Feuerwehr Lienen um ihren jungen Kameraden Stefan, für den bei dem Einsatz jede Hilfe zu spät kam: „Wir sind 170 Frauen und Männer, aber die Lücke, die jetzt in unserer Reihe klafft, ist unbeschreiblich groß. Mit Stefan verlieren wir einen hoch engagierten Kameraden und Freund, für den die Feuerwehr stets das Größte war.“ (mit dpa)