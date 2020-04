Lüdenscheid: Dreijähriger Junge ertrinkt in Gartenteich

Symbolbild. Ein dreijähriger Junge ist in Lüdenscheid in einem Teich ertrunken. Er starb in einem Krankenhaus.

Lüdenscheid. Ein kleiner Junge ist in Lüdenscheid in einem Gartenteich ertrunken. Angehörige fanden ihn leblos liegend. Nun ermittelt die Polizei.

Tragisches Geschehen an einem Frühlingstag: Ein dreijähriger Junge ist am Sonntag in Lüdenscheid in einem Gartenteich ertrunken. Angehörigen fanden ihn leblos liegend. Er kam ins Krankenhaus, doch dort konnte man den Jungen nicht mehr retten.

Gegen 14 Uhr hatten Angehörige des Kindes den Rettungsdienst alarmiert. "Unter anhaltenden Reanimationsmaßnahmen wurde er ins Klinikum Lüdenscheid verbracht, wo er am Abend verstarb", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Polizei geht von einem Unglücksfall aus

"Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem Unglücksfall auszugehen", berichtet die Polizei. Es würden nun unter anderem Zeugen befragt. Weitere Details zum Geschehen in dem Garten an der Kalver Straße waren bei der Polizei auf Nachfrage nicht zu erfahren. Ob Aufsichts- oder Fürsorgepflichten verletzt wurden werde nun geprüft, hieß es. Die Ermittlungen dauern an.

Die Angehörigen wurden durch einen Notfallseelsorger betreut, teilte die Polizei mit. Auch das Jugendamt wurde informiert, "wie üblich in solchen Fällen", sagte ein Sprecher. (dae)