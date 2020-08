Musik zu laut? – Pudelbesitzerin würgt Jungen im Hamm

In Hamm soll eine Frau einen Jungen gewürgt haben – weil er Musik hörte. (Archivbild)

Hamm. Weil er wohl zu laut Musik hörte, ist in Hamm ein Jugendlicher attackiert worden: Eine Fahrradfahrerin griff den 13-Jährigen an und würgte ihn.

Die Polizei in Hamm sucht nach einer Frau mit Fahrrad und einem schwarzen Hund – vermutlich einem Pudel. Die Gesuchte soll Montagmittag einen Jungen (13) am Datteln-Hamm-Kanal in der Nähe des Allee-Centers angegriffen haben – weil er Musik hörte.

Die Unbekannte hatte den Jungen gebeten, die Musik leiser zu stellen, heißt es in einer Polizeimeldung von Donnerstag. Das sah der Jugendliche aber nicht ein und hörte weiter. Daraufhin reagierte die Frau gewalttätig: Sie würgte und schubste ihn, gab er zu Protokoll. Anschließend fuhr sie mit ihrem Fahrrad Richtung Maximare davon. Der Junge blieb unverletzt.

Wer hat die Frau beobachtet (blaue Jeans/Top)? Hinweise an die Polizei Hamm: 02381/916-0.