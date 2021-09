Archivbild. Die Allerheiligenkirmes in Soest zieht jedes Jahr bis zu einer Million Besucher an. 2020 musste sie wegen Corona abgesagt werden.

Kirmes Soest hält an Planung für Allerheiligenkirmes 2021 fest

Soest. Nach dem Aus wegen Corona im vergangenen Jahr plant die Stadt Soest 2021 wieder eine Allerheiligenkirmes. Das Risiko einer Absage sei aber da.

Die Stadt Soest plant für dieses Jahr wieder eine Allerheiligenkirmes. Die Planungen würden fortgesetzt, teilte Bürgermeister Eckhard Ruthemeyer jetzt mit: „Die aktuelle Corona-Schutzverordnung lässt die Durchführung der Soester Allerheiligenkirmes zu. Dies hat uns die NRW-Landesregierung ausdrücklich bestätigt.“

Man erwarte, „dass die Impfquote der Bevölkerung bis Anfang November weiter gestiegen ist“, sagte Bürgermeister Ruthemeyer. Daher sehe man aktuell „keinen Anlass für einen Stopp der Vorbereitungen.“ Zudem „warten die Schausteller dringend darauf, wieder arbeiten zu können. Und die Soester Gastronomie hat sich ebenfalls für die Durchführung der Kirmes ausgesprochen“, sagte Ruthemeyer.

Allerheiligenkirmes 2021: Zugangskontrollen und „3G“

Vom 3. bis 7. November soll die Soester Innenstadt wieder zur Kirmes-Zone werden - so jedenfalls die aktuelle Planung. Die 683. Auflage der Kirmes soll unter „3G“-Bedingungen laufen: Besucher müssten gegen Corona geimpft, von Covid-19 genesen oder negativ auf Corona getestet sein. Noch offen sei, ob Besucher beim Zutritt ein „Kirmes-Armband“ angelegt wird, heißt es bei der Stadt.

Kirmesbesucher müssten sich im November auf Zugangskontrollen einstellen und auf stichpunktartige Kontrollen. Der Gastronomie seien Partyveranstaltungen während der Kirmes in Innenräumen zudem untersagt. „Fast alle Betriebe wollen an den Kirmestagen auf solche Events verzichten und statt dessen mit regulärer Bestuhlung öffnen“, teilte die Stadt Soest mit.

Stadt Soest hofft auf „schrittweise Rückkehr in die Normalität“

Die Allerheiligenkirmes 2020 war im vergangenen Jahr bereits im Juni abgesagt worden. Auch in diesem Jahr sei das Risiko, die Kirmes kurzfristig abzusagen nicht gänzlich auszuschließen, teilte Bürgermeister Ruthemeyer mit - falls sich die Corona-Lage verschärfe. Aktuell hat der Kreis Soest in NRW die zweitniedrigste Corona-Inzidenz und lag am Freitag laut Robert-Koch-Institut bei 57,1. Der Landesdurchschnitt lag bei 119,0.

„Wir wissen alle nicht, wo wir in der Pandemie im November stehen“, heißt es bei der Stadtverwaltung. Man hoffe aber schrittweise „in eine neue Normalität zurückzukehren“, zu der in Soest auch die beliebte Allerheiligenkirmes gehöre, sagt Bürgermeister Ruthemeyer: „Ich würde mich freuen, wenn wir mit der Kirmes 2021 guten Gewissens einen wichtigen Schritt zurück in diese neue Normalität machen können.“

Um einigen Schaustellern etwas Geschäft zu ermöglichten, hatte die Stadt Soest zuletzt für zwei Monate bis Ende Juli ermöglicht, einige Karrussells und Imbiss-Buden in der Innenstadt zu betreiben. Von Kirmes mochte die Stadt da jedoch nicht sprechen und nannte die Aktion „Sommer in der Stadt. Bei der Frage der Allerheiligenkirmes im November hatte Marktmeister Klaus Matteikat noch mitgeteilt, man sehe für die Innenstadt keine Möglichkeit, Zugangskontrollen zu machen. Das scheint man nun offenbar anders zu bewerten.

