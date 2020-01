Die Polizei in Hamm sucht nach einem Unbekannten, der in Westhusen zehn Tauben getötet haben soll. Ermittelt wird wegen Tierquälerei. Den Tieren wurden die Beine abgerissen oder abgeschnitten als sie noch lebten.

Hamm. Die Polizei in Hamm sucht einen Unbekannten, der mehrere Tauben gequält und getötet haben soll. Ein Anwohner fand die toten Tauben später.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tierquäler soll lebenden Tauben Beine ausgerissen haben

Drei Tage nach dem Fund von zehn toten Tauben in einer Bauernschaft in Hamm sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Ein Anwohner hatte die Tiere am Montag in Westhusen in einem Papiersack gefunden, in dem die verendeten Tiere offensichtlich „entsorgt“ wurden. Eine weitere Taube lebte noch und wurde zu einem Tierarzt gebracht.

Die Polizei geht davon aus, dass den lebenden Tieren die beringten Beine abgerissen oder abgeschnitten wurden, um die Herkunft zu verschleiern. Die Polizei ermittelt wegen Tierquälerei und bittet weiter um Hinweise zu dem letzten Besitzer/Züchter und zu möglicherweise Verdächtigen in der näheren Umgebung des Fundortes am Niederwerrieser Weg.

Die Ermittler sind unter der Rufnummer 02381 916-0 erreichbar. (mit dpa)