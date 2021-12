Wohnungsbrand im Kamen – Feuerwehr rettet mehrere Personen

Kamen. Bei einem Feuer in Kamen sind am Montag fünf Menschen verletzt worden. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses stand ein Zimmer in Flammen.

Bei einem Wohnungsbrand in Kamen sind am späten Montagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. In einem Mehrfamilienhaus an der Straße Mausegatt war ein Zimmer im Erdgeschoss in Brand geraten. Als die Feuerwehr kam, schlugen die Flammen schon durchs Fenster, der Rauch quoll aus den Türen.

Die Feuerwehr rettete mehrere Personen aus dem komplett verrauchten Haus. Eine Frau kam schwer verletzt in eine Spezialklinik in Gelsenkirchen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie habe sehr viel Rauch eingeatmet und sei vorsichtshalber in eine Druckkammer gekommen. Zudem erlitten vier Männer leichte Rauchvergiftungen.

Die Brandursache ist unklar. Der Einsatz war nach zwei Stunden beendet. (mit dpa)

