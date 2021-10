Wetter Wetter in NRW: Goldener Herbst - aber Regen am Wochenende

Essen. Blauer Himmel, milde Temperaturen: Das Wetter in NRW ist auf "goldener Herbst" gepolt. Doch ab dem Wochenende kann sich das ändern.

Nach einem nebligen Vormittag wird in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag sonniges Herbstwetter erwartet. Bei Höchstwerten von 15 bis 19 Grad bleibe es ganztägig trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Donnerstagmorgen mit.

Am Donnerstag sei mit schwachem bis mäßigem Wind zu rechnen, im Raum Aachen vereinzelt auch mit stärkeren Böen. In der Nacht zum Freitag fallen die Temperaturen auf 11 bis 5 Grad.

Freitag wird das Wetter heiter und sonnig

Der Freitag wird den Meteorologen zufolge neben einigen Nebelfeldern im Süden und Südosten zunächst heiter oder sonnig. Ab dem Mittag sei auch mit Wolkenfeldern zu rechnen. Bei Maximaltemperaturen von 17 bis 20 Grad bleibt es niederschlagsfrei.

Am Samstag könnte es im Westen NRWs vereinzelt Regen geben, ansonsten bleibe es weitgehend trocken, heißt es beim DWD. Die Tagestemperaturen blieben mild und steigen bis auf 18 Grad.

Wetter: Am Wochenende kann es auch regnen

Am Sonntag soll es bis 19 Grad warm werden, jedoch werde erneut Regen erwartet, vor allem im Westen NRWs. Im Tagesverlauf kann der Wind böig auffrischen, besonders im Bergland sei mit stürmischen Böen zu rechnen.

In der Nacht zu Montag wird eine Regen-Front erwartet, die über NRW hinweg zieht. In der Tendenz dürfte es in der kommenden Woche dann landesweit wieder kälter werden. Auch die Regen-Wahrscheinlichkeit steige dann wieder an, sagt der DWD voraus. (mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Region