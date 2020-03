Vor ein paar Tagen noch dachte Kerstin Kleen, Leiterin der Kita Polderbusch in Emmerich: „So ein paar Tage ausspannen zu können, das wäre schön.“ Nun kann sie ausspannen – mehr als ihr lieb ist, für fünf Wochen. Das Betreuungs- und Betretungsverbot für die Kindertagesstätten im Land aufgrund der Maßnahmen gegen das Coronavirus zwingt sie und ihre 16 Mitarbeiter dazu. „Wir haben 87 Kinder, aber es hat sich herausgestellt, dass für keines die Notbetreuung eingerichtet werden muss“, berichtet sie.

Beziehungsweise: Eingerichtet werden darf. Denn einige Eltern waren schon irritiert. Sie Arzthelferin, unabkömmlich, aber er: Elektriker. Aber „nur“ in einem kleinen Handwerksbetrieb, also nicht beim Netzbetreiber. Ob und wie die Firma ohne ihn klarkommt – und er mit den Kindern zuhause: darf nicht Problem der Kita sein.

Auch bei Geschiedenen gilt: Beide müssen unabkömmlich sein

„Die Regelung geht ja sogar soweit, dass auch getrennt lebende Eltern oder Geschiedene die Betreuung organisieren müssen, wenn beide Elternteile ein Sorgerecht haben“, erklärt Kleen. Ob das dem Kind passt, wenn es plötzlich komplett bei dem Elternteil lebt, den es sonst vielleicht nur am Wochenende sieht, spielt keine Rolle.

Für drei Kinder müssten unter Umständen sechs Erzieherinnen her. Für sie und ihr Team gilt: Noch ein paar Restarbeiten im Büro machen, dann geht es für alle ins Homeoffice – bis zum morgigen Mittwoch ist noch eine Mitarbeiterin da, falls wider Erwarten doch noch jemand Betreuungsbedarf geltend machen kann.

Rees: Niedergelassenen Ärzten fehlt die Schutzkleidung„Das Verrückte ist ja, wenn ich drei Kinder aus drei verschiedenen Gruppen hätte, die betreut werden müssen, darf ich die nicht zusammen betreuen, obwohl die sich sonst auch jeden Tag beim Mittagessen und auf dem Spieltplatz getroffen haben.“

Die Folge: für jedes Kind müssten zwei Betreuungskräfte in die Kita. Es säßen also neun Personen in einem Gebäude, wo auch fünf reichen würden, wenn die drei Kinder gemeinsam betreut werden dürften… Für ihr Team und auch für die Tagesmütter in Emmerich gab es immerhin vom Jugendamt eine beruhigende Zusage, erzählt Kerstin Kleen: Die Bezahlung läuft in gleicher Höhe weiter. Auch, wenn es nichts zu tun gibt.