Abschnitte des Europaradwegs im Harz werden erneuert

Blankenburg/Magdeburg. Im Harz werden Abschnitte des Europaradwegs R1 erneuert. Die Städte Blankenburg und Quedlinburg investierten dafür knapp 559 000 Euro.

In Blankenburg würden vier bislang unbefestigte Abschnitte auf einer Gesamtlänge von rund 970 Metern erneuert, in Quedlinburg ein rund 460 Meter langes Stück. Unterstützung in Höhe von gut 517 000 Euro komme aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW).

Der Europaradweg R1 führt von London durch elf Länder

„Es geht jetzt darum, die Weichen zu stellen für die Zeit nach der Pandemie, damit der Tourismus in Sachsen-Anhalt und insbesondere auch die Tourismuswirtschaft im Harz schnellstmöglich ihre langjährige Erfolgsgeschichte fortschreiben kann“, erklärte Wirtschaftsminister Armin Willigmann (SPD).

Der Europaradweg R1 führt von London durch elf Länder bis nach Helsinki, wie das Ministerium mitteilte. In Sachsen-Anhalt gehören rund 275 Kilometer von Ilsenburg im Harz bis nach Lutherstadt Wittenberg dazu. (dpa)