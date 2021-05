Alpine Traumziele: Gardasee und Bozen hoffen auf Urlauber

Blick von Nago (Italien) auf den Gardasee und die Gemeinde Torbole. Ein erster italienischer Espresso, ein Aperitif am Gardasee oder Bergluft in Bozen: Die Sehnsucht nach südländischen Urlaubsgefühlen lässt sich zu Pfingsten erfüllen. In Norditalien warten viele Hotels und Restaurants auf Urlauber.

Bozen. Norditaliens Traumziele haben lange leer und traurig in Corona-Starre verharrt. Zu Pfingsten freuen sich die Orte am Gardasee und in Südtirol auf Besucher. Das trifft sich gut - denn hierzulande ist die Sehnsucht nach Alpenflair groß.

Ein erster italienischer Espresso, ein Aperitif am Gardasee oder Bergluft in Bozen: Die Sehnsucht nach südländischen Urlaubsgefühlen lässt sich zu Pfingsten erfüllen. In Norditalien warten viele Hotels und Restaurants auf Urlauber aus Deutschland. „Wir sind gut vorbereitet und freuen uns riesig“, sagt der Bürgermeister von Limone sul Garda, Antonio Martinelli. In seiner Gemeinde am Westufer des größten italienischen Sees seien am nächsten Wochenende noch viele Hotelbetten frei, wirbt der 61-Jährige. Und das, obwohl nach der monatelangen Corona-Zwangspause längst noch nicht alle Betriebe offen sind.

Noch Zimmer für Pfingsten frei

Das Hotel l'Azzurro. Limone sul Garda ist vor allem bei ausländischen Touristen beliebt. Vor der Pandemie zählte der kleine Ort insgesamt 1,3 Millionen Übernachtungen im Jahr. Foto: Petra Kaminsky/dpa

Die oft windgeschützte Bucht von Limone und die malerische Altstadt hatten dem Ort vor der Pandemie 1,3 Millionen Übernachtungen pro Jahr beschert. Im ersten Corona-Jahr brach die Besucherzahl ein. Man zählte laut Martinelli aber immerhin noch 600 000 Übernachtungen in den Öffnungsphasen 2020. Jetzt putzen sich immer mehr Betriebe für den Neustart heraus: „Nächste Woche wird wohl die Hälfte der Unterkünfte wieder Gäste empfangen“, berichtet der Bürgermeister. Zum Baden sei das Wasser zwar noch etwas kalt, findet der Italiener. „Aber einfach Sonne zu tanken, ist doch auch schön“, sagt er.

„Bei uns sind über Pfingsten noch Zimmer zu haben“, bestätigt eine Mitarbeiterin im Hotel „All'Azzurro“. Eine Vorbestellung sei okay, aber vermutlich würden auch spontane Gäste noch ein Bett bekommen, berichtet sie.

Die liebste Badewanne der Deutschen

Am Gardasee, manchmal liebste Badewanne der Deutschen genannt, hatte sich vor der Corona-Pandemie Kritik am Massentourismus gemehrt. Jetzt betonen die offiziellen Stellen die Vorfreude auf die erhofften Besucher. Aus dem Trentino etwa heißt es, dass man in Orten wie Riva del Garda und Nago-Torbole keinen Corona-Test brauche, um ins Restaurant zu gehen oder das Hotel zu betreten - anders als etwa in Südtirol. Der Gardasee, der besonders bei Besuchern aus Bayern ein Traumziel für kurze Ausflüge ist, gehört zu den Regionen Venetien, Lombardei und zur Provinz Trentino.

Meran in Südtirol - Ein besonderer Kurort Meran in Südtirol - Ein besonderer Kurort Royaler Kurort: Kaiserin Elisabeth versprach sich vom Aufenthalt in Meran eine Besserung des Gesundheitszustands ihrer Tochter. Foto: MGM/Frieder Blickle

Meran in Südtirol - Ein besonderer Kurort Im Kurhaus von Meran befindet sich der Genussmarkt "Pur Südtirol". Foto: Jens Golombek

Meran in Südtirol - Ein besonderer Kurort Späterblühtes irdisches Paradies: Zu Goethes Zeiten war Meran noch ein verschlafener Ort. Foto: Kurverwaltung Meran/Frieder Blickle

Meran in Südtirol - Ein besonderer Kurort Liebliches Tal: Das milde Klima in Meran lockt auch heute noch Kur-Touristen an. Foto: MGM/Frieder Blickle

Meran in Südtirol - Ein besonderer Kurort Sissi-Denkmal in Meran: Kaiserin Elisabeth machte die Stadt Ende des 19. Jahrhunderts zu einem der beliebtesten Ferienziele. Foto: Kurverwaltung Meran/Clorenzo Masin

Meran in Südtirol - Ein besonderer Kurort Im Schloss Trauttmansdorf nächtigte Sissi während ihres letzten Aufenthaltes in Meran. Foto: trauttmansdorff.it

Meran in Südtirol - Ein besonderer Kurort Opulente Blütenpracht: Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff sind vor allem im Frühjahr sehenswert. Foto: Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff

Meran in Südtirol - Ein besonderer Kurort Den Ausguck in den Gärten von Schloss Trauttmansdorff hat Stararchitekt Matteo Thun entworfen. Foto: Jens Golombek

Nachdem in Italien und Deutschland die Quarantänepflichten gefallen sind, reist es sich leichter. Dennoch bleibt einiges zu beachten: Grundsätzlich warnt das Auswärtige Amt in Berlin trotz sinkender Corona-Zahlen in dem Mittelmeerland vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Italien“. Rom verlangt in der Regel bei der Einreise einen höchstens 48 Stunden alten, negativen Corona-Test, egal ob Antigen- oder PCR-Test. Außerdem muss man ein Einreiseformular ausfüllen. Dieses Dokument sollte vorab online erstellt werden - ähnlich wie bei der Rückreise nach Deutschland.

Auslastung zwischen 50 und 70 Prozent

So wie die Orte am Lago di Garda versichern die Reiseziele Südtirols: Von Tag zu Tag sei mehr offen, Betten stünden auch kurzfristig bereit. „Zu Pfingsten werden voraussichtlich zwischen 2000 und 2500 Betriebe geöffnet sein - vor allem in den Gebieten um Bozen, Brixen und Umgebung, an der Südtiroler Weinstraße mit Kalterer See, Meran sowie Umgebung und im Vinschgau“, berichtet die Tourismusagentur IDM Südtirol. „Wir rechnen mit einem guten Saisonstart und einer Auslastung zwischen 50 und 70 Prozent.“

Wenn das Wetter mitspielt, verspricht also ein Kurztrip von Bayern nach Bozen frische Alpenluft mit italienischem Flair. Wobei Südtirol in Sachen Corona in Italien häufig einen Sonderkurs fährt: Aktuell bedeutet dies, dass nicht nur die Außengastronomie offen ist - beziehungsweise nur Hotelgäste drinnen bedient werden dürfen -, sondern dass jeder mit negativem Test drinnen speisen darf.

Dafür wird ein spezieller Südtirol-Corona-Pass ausgestellt. Er ist für vieles als Zugangskarte notwendig - etwa für Theater, Museen und Freibäder. Weil das ein bisschen umständlich klingt, aber mehr Sicherheit verspricht, werben die Behörden mit einem beglaubigten Nasenflügel-Selbsttest für Touristen, der kostenlos ist. Wer vollständig geimpft oder genesen ist, kommt ohne den Corona-Pass aus. „Es wird bereits daran gearbeitet, die Tests direkt in den Hotels anzubieten“, heißt es bei IDM Südtirol. Jetzt müssen noch die Wetteraussichten für Bozen und den Gardasee besser werden: Denn bisher ist Regen nicht ausgeschlossen. (dpa)

***

Haben wir Ihre Reiselust geweckt?

