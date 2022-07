Baltic Sail Regatta: Die Gorch Fock kommt nach Stettin

Ein Spektakel für Groß und Klein: Das diesjährige Segelfestival "Sails 2022" in Stettin findet vom 19. bis 21. August 2022 statt. Rund 30 Segelschiffe aus aller Welt werden im Rahmen der Baltic Regatta in Szczecin einfahren.

Stettin. Beim Segel-Festival "Żagle", vom 19. bis 21. August, steht Polens wichtigste Hafenmetropole Szczecin (Stettin) im Zeichen der großen Seefahrt.

Im Rahmen der Baltic Sail Regatta lädt das Festival Żagle (Segel) im August große und kleine Besucher zum Staunen und Genießen ein. Erstmals gastiert auch Deutschlands bekanntestes Segelschulschiff „Gorch Fock“ im Stettiner Hafen.

Der Star des kommenden Segelfestivals "Sails 2022"

Wenn am 19. August die ersten Großsegler in den Hafen von Szczecin einlaufen, werden daher viele Augen glänzen. Auch in Zeiten übergroßer Kreuzfahrtschiffe üben die Drei- und Viermaster immer noch einen ganz besonderen Reiz aus. So auch das etwa knapp 90 Meter lange Hamburger Segelschulschiff „Gorch Fock“, das zum ersten Mal in Stettin einlaufen wird und der heimliche „Star“ des Segelfestivals ist.

Der heimliche „Star“ des Segelfestivals ist die "Gorch Fock". Foto: polen travel

Das deutsche Dreimastschiff aus dem Hause Blohm & Voss lief 1958 als Nachfolger der ersten „Gorch Fock“ vom Stapel. Es wurde erst 2021 nach fünfjähriger Renovierung wieder in Dienst gestellt. Mehr als 300 Tonnen Ballast im Rumpf machen es extrem stabil. Die 23 Segel und der größte Teil des laufenden Takelwerks sind aus Kunststoff gefertigt. Das Schiff verfügt über einen Hilfsmotor, damit es sich in ruhigeren Gewässern bewegen kann.

Die Gorch Fock ist das zweite Schiff mit diesem Namen und das fünfte Schiff dieser Klasse. Ihre vier Schwesterschiffe, die vor dem Zweiten Weltkrieg auf derselben Werft gebaut wurden, sind noch immer in verschiedenen Ländern im Einsatz, wo sie als Ausbildungsschiffe für Marinekadetten verwendet werden.

Gorch Fock ist Ausbildungsschiff der Deutschen Marine

Das Segelschiff Gorch Fock ist ein Ausbildungsschiff der Deutschen Marine. Offiziers- und Unteroffiziersanwärter erhalten hier eine praktische und theoretische Ausbildung, die ihnen später bei der Flotte nützlich ist. Seit 1960 nimmt Gorch Fock regelmäßig an großen internationalen Segelevents und Regatten teil und hat sich dabei immer gut platziert.

Der Dreimaster Gorch Fock ist ein Ausbildungsschiff der Deutschen Marine.

Ziel dieser Veranstaltungen ist es, jungen Menschen bei Segelregatten sportliche Erfahrungen auf See zu vermitteln und ihnen die Möglichkeit zu geben, im Hafen Kontakte zu anderen Nationen zu knüpfen.

Treffen der Drei- und Viermaster

Insgesamt werden rund 30 Segelschiffe aus aller Welt im Rahmen der Baltic Regatta in Szczecin einfahren. Die Großstadt an der Oder ist das zweite Etappenziel des Rennens nach Rostock, wo die Regatta am 14. August startet, und vor der estnischen Hauptstadt Tallinn, dem Zielhafen am 26. August. Während des Żagle-Festivals können Besucher einige der Schiffe besichtigen. Die Veranstaltung selbst fand erstmals im vergangenen Jahr im neuen Format statt, als Ersatz für die Corona-bedingt abgesagte Feier der Tall Ships Races.

Wie schon 2021 erwartet Besucher beiderseits des Hauptarmes der Oder ein großes maritimes Volksfest. Eigens für die Veranstaltung werden die beiden Ufer an den Wały Chrobrego (Hakenterrasse) und auf der Insel Łasztownia (Lastadie) mit Pontonbrücken verbunden. Zur besseren Orientierung wird das Angebot in verschiedene Zonen aufgeteilt sein, vom Jahrmarkt und Mitmachaktionen für Kinder über Dekoratives und Informatives rund um das Meer und die Seefahrt bis hin zum passenden gastronomischen Angebot mit Food Port und Craft Beer Zone.

Das Segelfest bietet drei Tage lang zahlreiche Aktivitäten zu Wasser und an Land. Foto: polen travel

Das musikalische Programm ist ebenfalls auf verschiedenen thematischen Bühnen organisiert. Auf der Hauptbühne auf der Łasztownia treten Stars und Sternchen des polnischen Showbusiness wie Patrycja Markowska und Grzegorz Hyży auf. Zünftige Seemannslieder gibt es auf der Shanty-Bühne an den Wały Chrobrego, eine weitere Bühne ist dem 5. Stettiner Brassband-Festival vorbehalten.

Das diesjährige Segelfestival "Sails 2022" findet vom 19. bis 21. August 2022 statt und bietet drei Tage lang zahlreiche Aktivitäten zu Wasser und an Land.

Foto: polen travel

Informationen zum Festival unter www.zagle.szczecin.eu, mehr zu Stettin unter www.visitszczecin.eu

Mehr Informationen zum Reiseland Polen beim Polnischen Fremdenverkehrsamt www.polen.travel

Inspirationen zu Reisezielen in Polen unter https://www.globista.de/polen-reisen-guenstig-buchen/

